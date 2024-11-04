Gladiator 2 et son budget ahurissant : Ridley Scott dément la rumeur et dit que tout va bien

Alors que la rumeur parle du budget de Gladiator 2 qui aurait explosé, le réalisateur Ridley Scott assure que tout va bien.

Gladiator 2 est certainement l’un des derniers coups de poker hollywoodiens de 2024. Vingt-quatre ans après le succès phénoménal de Gladiator (plus de 465 millions au box-office, et cinq Oscars dont meilleur film et meilleur acteur), à qui s’adresse la suite portée par Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington ?



A lire aussi Ridley Scott : les 5 meilleurs films trop oubliés de sa carrière

Le studio Paramount semble en tout cas y croire puisque le film a été programmé aux États-Unis face à Wicked, la superproduction adaptée de la comédie musicale à succès de Stephen Schwartz, et attendue comme un potentiel raz-de-marée – la suite, Wicked 2, sortira en novembre 2025. Sans oublier les pronostics des Oscars 2025, qui placent Gladiator II comme un candidat solide, sauf s’il se plante au box-office.

C’est là que la question du budget entre en jeu. Depuis plusieurs mois, la rumeur enfle autour d’une production qui aurait plus ou moins déraillé, jusqu’à faire exploser les coûts. Le budget initial de 165 millions aurait ainsi grimpé jusqu’à 250 millions, voire carrément 310 millions. Réponse de Ridley Scott : tout va bien, circulez y’a rien à voir.

Ridley Scott en interview

LES COULISSES DE GLADIATOR 2

Dans un long article d’octobre 2024 consacré à Ridley Scott le producteur, et sa boîte Scott Free, The Hollywood Reporter évoque au détour d’une phrase le budget de Gladiator 2. Et le cinéaste assure que les dépenses ont été tellement contrôlées que le film a coûté moins cher que prévu.

« Gladiator est en dessous du budget », dit fièrement Scott alors qu’il lève ses doigts pour révéler de combien de millions : « 10 ».

Reste maintenant à savoir de quel budget il parle. The Hollywood Reporter rappelle que des sources chez Paramount ont indiqué 250 millions de dollars. Mais c’est également eux qui avaient sorti la somme de 310 millions dans une enquête publiée en février 2024, et racontant les coulisses compliquées du blockbuster.

En cause : un accident en juin 2023, qui a blessé plusieurs membres de l’équipe suite à un incendie, et les grèves à Hollywood, qui ont mis le tournage en pause de juillet à décembre 2023 (un coût de 10 millions supplémentaires, selon THR).

The Last of Us

GLADIATOR 2 FOIS PLUS CHER

Dans tous les cas, ce Gladiator 2 a coûté bien plus cher que le premier (environ 100 millions en 2000). Même avec 10 millions en moins comme le dit Ridley Scott, la suite aurait coûté 240 millions, soit un budget comparable à un Marvel, un Star Wars ou un James Bond, c’est-à-dire des films au succès plus ou moins garanti vu la force de la marque. À l’époque, le premier Gladiator n’avait rien d’évident vu l’état des péplums à Hollywood, mais le public en avait fait un succès fou, avec plus de 465 millions au box-office.



A écouter aussi Notre podcast sur les meilleures musiques de Hans Zimmer (Interstellar, Gladiator…)

Pour mesurer le phénomène : Gladiator était le deuxième plus gros succès mondial de l’année 2000, derrière Mission : Impossible 2 (546 millions) et devant Seul au monde (429 millions). Et c’était loin devant En pleine tempête (328 millions), X-Men (296 millions), 60 secondes chrono (237 millions), ou encore The Patriot (215 millions).

Crowe blanc

Ridley Scott a conscience que rien n’est acquis, comme il l’expliquait à The Hollywood Reporter :

“Tout ça, c’est miser de l’argent. Autrement dit : c’est de l’intuition et de la recherche, mais au-delà de ça, on ne sait jamais vraiment. »

Le monsieur sait en tout cas de quoi il parle. Avec 29 films au compteur, le cinéaste a aligné les succès (Alien, Thelma et Louise, Seul sur Mars, Prometheus…) et les douches froides au box-office (Legend, 1492 : Christophe Colomb, Les Associés, Exodus…). Et il a évidemment été marqué par Blade Runner, devenu un film cultissime après avoir été un échec en salles en 1982.

Le Dernier Duel mais pas le dernier flop

Dernièrement, Ridley Scott a surtout enchaîné les flops au box-office. En 2017, Alien : Covenant a fait nettement moins bien que Prometheus, et Tout l’argent du monde s’est royalement planté. En 2021, Le Dernier Duel a été un immense bide, et House of Gucci un succès très relatif. Et en 2023, Napoleon avec Joaquin Phoenix n’a pas attiré les foules, même si le film suit un chemin particulier en tant que production Apple TV+.

Reste donc à voir si Gladiator II ramènera le public nécessaire pour rentrer dans ses frais. Selon les estimations, le blockbuster devrait démarrer dans les 40-50 millions au box-office domestique, derrière Wicked qui pourrait commencer autour des 70-80 millions. En France, le film sortira le 13 novembre.