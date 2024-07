« Je serai furieux » : un remake de ce film de zombies mettrait très en colère cet acteur

Ce comédien n’aime pas l’idée d’un remake de ce super film de zombies, et on le comprend.

Suites, remakes, spin-offs, prequels… peu importe la forme, si une saga ou un film a fonctionné, Hollywood cherchera quasiment en permanence un moyen pour aller plus loin. C’est ainsi qu’on va très prochainement avoir le droit au remake de The Crow, déjà défendu par son réalisateur tant il est déjà très critiqué, ou encore à l’étrange reboot de la saga Y a-t-il un flic avec Liam Neeson et Pamela Anderson qui sent le crash à plein nez.

Toutefois, même si c’est à la mode, certains réalisateurs-producteurs-acteurs n’aiment pas du tout l’idée. C’est notamment le cas de Robert Zemeckis qui s’est toujours montré hostile à un remake ou reboot de Retour vers le Futur, ou de George Romero, qui avait été très critique de L’Armée des morts version Snyder. Et en parlant de zombies, au tour d’un autre acteur de montrer son agacement envers l’éventualité d’un remake d’un des films les plus célèbres de sa carrière.

Romero qui trouve le plateau de tournage de L’Armée des morts

Shaun of the re-dead ?

En entretien avec The Hollywood Reporter dans le cadre de la promotion de The Boys, Simon Pegg est revenu sur son implication dans la série, mais aussi sur sa carrière en général. C’est là qu’on lui a demandé si une éventuelle suite à Shaun of the Dead était possible.

« Je veux dire, Universal en est le propriétaire. S’ils décident de le rebooter, ils pourront le faire s’ils le veulent, je suppose. Même si Edgar et moi serions furieux. […] Il y a tellement de notre cœur et de notre âme dans ce film. Si quelqu’un devait le rebooter, ce serait un exercice cynique et exploiteur. J’espère que les gens sont assez amoureux de notre Shaun pour résister à un reboot.«

L’heure d’aller taper du producteur

Film culte du début des années 2000, Shaun of the Dead conte l’histoire de Shaun et Ed, deux flemmards, qui vivent une apocalypse zombie et se réfugient dans un bar. Pour Pegg, grand ami d’Edgar Wright, réalisateur du film, le projet est extrêmement personnel : « La blague selon laquelle Ed et Shaun ne pourraient jamais sortir du Winchester était réelle. C’était à propos de Nick [Frost] et moi ».

Tout le sens du long-métrage se perdrait si un remake ou un reboot voyait le jour. L’histoire de Shaun of the Dead semble trop proche de celle de son auteur et de ses acteurs pour être reprise par d’autres. Espérons que personne n’y touche, le film est très bien comme ça, et si vous ne l’avez jamais vu, n’attendez pas plus longtemps.