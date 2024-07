F1 : le film de Formule 1 avec Brad Pitt sera un Top Gun : Maverick 2.0 selon le réalisateur

Joseph Kosinski a récemment évoqué son prochain film sur le monde de la Formule 1, F1, et l’a beaucoup comparé avec Top Gun : Maverick.

F1 vient de se dévoiler avec un premier teaser, et on a vraiment hâte de voir ce film sur le monde de la Formule 1. Il nous racontera l’histoire d’un ancien pilote, incarné par Brad Pitt, ayant stoppé sa carrière après un terrible accident et devant désormais coacher un jeune coureur. Si ce pitch vous fait penser à Top Gun : Maverick, vous ne savez pas à quel point vous avez raison.

Après le gros succès de Top Gun 2 (et l’oublié Spiderhead), son réalisateur Joseph Kosinski a en effet décidé de passer des avions de chasse aux voitures de course pour tourner l’ambitieux F1. Le cinéaste s’est d’ailleurs longuement penché sur son prochain film en interview, et il l’a beaucoup comparé à Top Gun : Maverick.

« Il est où Tom Cruise ? »

F1 ou Top Gun dans le monde de la Formule 1

F1 sera-t-il vraiment une sorte de Top Gun, mais avec Brad Pitt et des voitures ? C’est en tout cas ce que soutient Joseph Kosinski, qui a participé à une interview pour Deadline aux côtés du producteur Jerry Bruckheimer. C’est là qu’il a expliqué pourquoi son film pouvait être comparé au blockbuster portée par Tom Cruise :

« C’est la génération supérieure de ce qu’on a fait sur Top Gun : Maverick. Tout s’est passé sur une plus petite échelle, et la grande innovation c’est qu’on peut désormais contrôler le mouvement des caméras sur les voitures. On est plus enfermé dans les positions fixes qu’on avait sur Top Gun : Maverick. On a maintenant un contrôle en temps réel du panoramique et de la mise au point pendant le tournage, grâce à un réseau de fréquence radio très étendu qu’on a construit autour des pistes. »

« Jour de Mai, j’ai perdu mes pneus, Roger cela »

En plus de parler de l’innovation, Joseph Kosinski a aussi mis côte à côte les deux œuvres en expliquant que, si elles présentaient des univers assez complexes, elles faisaient également en sorte de les rendre sympathiques et accessibles pour les spectateurs :

« On fait un film qui, même si vous n’avez jamais assisté à une course ou si vous n’y connaissez rien, vous racontera quand même une belle histoire et vous apprendra beaucoup sur ce sport. Je suis sûr que les gens qui ont vu Top Gun 2 n’étaient pas des experts en aéronautique navale. Mais pour le visionnage des spectateurs, on a veillé à ce qu’ils comprennent les enjeux émotionnels, mais aussi le monde qui les entoure, pour qu’ils puissent assimiler ce qu’il se passe. Nous faisons la même chose ici. »

Taupe Gun

L’un des meilleurs points de Top Gun : Maverick était évidemment ses séquences en avion (bah oui c’est Top Gun). Le cinéaste avait en effet fait le choix de réellement filmer les appareils avant quelques modifications en post-production pour conférer un réalisme épatant au film, qu’il s’agisse de son grain ou de son côté très immersif. Il sera donc intéressant de voir si Joseph Kosinski parviendra à réaliser le même exploit avec F1, tout en permettant aux spectateurs incultes du milieu de s’y passionner. Pour rappel, le film est prévu pour le 25 juin 2025 en France.