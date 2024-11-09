Elevation : premiers avis calamiteux pour le film de monstres avec Captain America

Avant d’endosser son rôle de super-héros dans Captain America: Brave New World, Anthony Mackie revient sur grand écran avec Elevation, un film de monstres.

Le succès fulgurant de Sans un Bruit en 2018 aura donné un bon coup de pied au séant du cinéma post-apocalyptique mêlant suspense, action et grosses créatures dégueulasses dans un monde en déclin. Elevation, réalisé par George Nolfi (L’Agence), s’inscrit dans cette vague. D’ailleurs, oh surprise, à la production du film on retrouve Brad Fuller, producteur de Sans un Bruit.

Elevation met en scène Anthony Mackie et Morena Baccarin (Deadpool), dans un cadre postapo, où l’humanité s’est réfugiée en altitude, parce que plein de vilaines bêtes bouffent tous ceux qui s’aventurent sous la ligne de 2400 mètres d’altitude. Un gamin disparaît, et ce brave Anthony Mackie va devoir aller récupérer le gosse. Si la bande-annonce d’Elevation avait plutôt donné envie, les premiers avis critiques sont tombés, et ça change un peu la donne. Revue de presse.

« C’est par où Guingamp ? »

Elevation, et une moyenne pas très élevée

« Bien que l’histoire ne casse pas des briques, Elevation comporte quelques séquences captivantes et des performances solides de la part d’un trio de stars qui ont toutes l’air cool quand ils portent de gros fusils. » – Punch Drunk Critics

« Elevation se présente comme une légère imitation plutôt que comme un projet convaincant qui s’impose par ses propres mérites. » – ScreenRant

« Il s’agit d’un récit de survie post-apocalyptique moyennement tendu qui compense son manque d’idées originales par un rythme serré et une réalisation solide. » – Variety

On croyait que Cap était contre la prolifération des armes

« Elevation a une histoire mince avec tous les tropes et stéréotypes que vous avez vus dans de meilleurs films de monstres. » – Collider

« Réalisé par George Nolfi, Elevation se distingue non pas par ses innovations formelles ou narratives – il n’a rien de nouveau à offrir – mais par les angoisses et les attitudes qu’il transmet. » – The New York Times

« Elevation échoue à cause de la faiblesse des personnages et des créatures qui ont rendu d’autres films similaires bien plus agréables, ce qui en fait un film un peu décevant dans l’ensemble. » – The Weekend Warrior

Monstre random n°126596

« La principale chose que vous retiendrez de ce film est la beauté de tous ces rochers et de tous ces arbres. » – San Francisco Chronicle

« Tout cela a déjà été fait auparavant et de bien meilleure manière, alors pourquoi Elevation mériterait-il d’être regardé ? Un film véritablement perdu dans les limbes des films de troisième zone qui ressemble à peu près à un film qu’on pourrait découvrir par hasard sur la chaîne Syfy à 2h du matin. » – Next Best Picture

Projet Bière Witch

Bien que certains critiques saluent Anthony Mackie et Morena Baccarin et la manière dont le duo se distingue devant la caméra, Elevation est largement catégorisé comme un produit oubliable. La production, si elle promettait action et frissons, semble engluée dans des stéréotypes déjà usés jusqu’à la corde, et tiendrait plus de la petite série B que du film à grand spectacle.

Elevation est disponible dans les salles de cinéma américaines depuis le 8 novembre 2024. Le film n’a pas de date de sortie officielle en France. Quant à Anthony Mackie, il sera de retour dans les salles le 12 février 2025 avec Captain America 4 : Brave New World.