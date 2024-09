Du « jamais vu » : Dracula de Luc Besson devrait bousculer le film de vampire, mais on y croit moyen

Dracula: A Love Tale, le prochain film de Luc Besson centré sur le célèbre vampire, nous le montrera d’une manière apparemment inédite.

Même si Luc Besson nous dit qu’il a inspiré Quentin Tarantino, le réalisateur de Léon doit encore rebondir. En effet, entre le méga-bide de son drame canin DogMan, l’échec d’Arthur, malédiction, qu’il a écrit et produit, et un peu plus anciennement le four de son thriller d’action Anna, le cinéaste français est loin d’être au top de sa carrière.

On se demande donc si son prochain projet, le long-métrage Dracula: A Love Tale, traitant évidemment du légendaire vampire, parviendra à le maintenir à flot. Annoncée en début d’année, cette nouvelle adaptation du roman de Bram Stoker s’apparenterait plus à une histoire d’amour selon le Français. Le personnage sera interprété par Caleb Landry Jones (qui tenait déjà le premier rôle dans DogMan), et l’acteur américain a d’ailleurs récemment évoqué le film en interview.

Il a géchan Dracula

Dracula version Luc Besson, ça donne quoi ?

Lors d’un entretien avec Collider (dans lequel il a d’ailleurs gardé l’accent de Dracula, l’interview s’étant déroulée entre deux prises), Caleb Landry Jones a donc parlé de différents éléments de A Love Tale. Il a ainsi évoqué les costumes, l’aspect romantique du film, mais a surtout expliqué que cette nouvelle itération nous présenterait le vampire d’une façon inédite, selon lui :

« En général, on ne voit pas le personnage [Dracula] sous cet angle, dans le sens où on ne reste pas avec lui aussi longtemps que dans ce film. En général, le monstre est absent, et on joue avec lui tout au long du film. On n’entend pas grand-chose de lui. Dans ce film, on passe du temps avec lui d’une manière jamais vue auparavant, ce qui est bien. En général, on vous enlève le monstre. Dans ce film, on vous le donne. »

Tant que c’est mieux que ça

On pourrait contester cette déclaration en citant par exemple Dracula Untold (qui ressemblait de toute façon plus à un film d’action), mais il est vrai que la plupart des productions incluant Dracula traitent le vampire comme une menace, comme un monstre de film d’horreur. La version de Luc Besson semble donc vouloir véritablement se concentrer sur le personnage, notamment en décrivant avec précision sa jeunesse, son origin story.

Pour information, en plus de Caleb Landry Jones, le casting de Dracula: A Love Tale comprend également Christoph Waltz (Inglourious Basterds, Django Unchained, 007 Spectre), Matilda De Angelis, Zoë Bleu et Haymon Maria Buttinger. Concernant sa date de sortie, on ne sait pas encore quand le long-métrage arrivera au cinéma.