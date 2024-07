Deadpool & Wolverine : on a évité le pire, Marvel aussi

Deadpool & Wolverine est arrivé en salles ce 24 juillet et promettait de mettre une fessée au MCU (et Kevin Feige). Alors, pari tenu ?

Après le rachat de la 21st Century Fox officialisé en 2019 et mille questions sur la suite des aventures de Wade Wilson chez l’ogre Disney, Deadpool & Wolverine, alias Deadpool 3, est enfin arrivé dans les salles de cinéma, et on pouvait légitimement craindre le pire. L’anti-héros de Ryan Reynolds est de retour aux côtés du X-Men emblématique de Hugh Jackman pour clamer tout son amour aux films Marvel de la Fox, se moquer du Multivers, de Kevin Feige, de Mad Max et des Avengers.

Même s’il reste évidemment perfectible et ne va pas toujours au bout des choses qu’il commence, ce troisième volet réalisé par Shawn Levy sait faire de ses limites une force inattendue, pour un résultat étonnamment touchant en dépit du déferlement de grossièretés. En plus de ça, le film donne envie de revoir X–Men : L’Affrontement final et de réécouter du NSYNC, mais on vous laisse le soin de décider si c’est une bonne chose ou non.