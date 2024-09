« Dangereux et sexy » : Ballerina, le spin-off de John Wick va nous surprendre selon Ana de Armas

Après John Wick 4, le spin-off Ballerina sera le prochain rendez-vous de la saga d’action au cinéma et Ana de Armas a teasé un peu le film.

Depuis le succès phénoménal de John Wick Chapitre 4 ( plus de 430 millions de dollars au box-office pour un budget de 100 millions), la saga n’est pas près de s’arrêter. Au contraire, avant une suite John Wick 5 déjà annoncée, la saga s’est décliné sur le petit écran avec la série spin-off The Continental disponible sur Amazon et menée entre autres par Mel Gibson. D’ailleurs, deux séries sur l’univers John Wick seraient en préparation et évidemment, il y a surtout le spin-off Ballerina prévu pour le cinéma.

Ce dernier se déroulera entre le troisième et le quatrième John Wick et mettra en scène Ana de Armas en Ballerine/tueuse qui veut prendre sa revanche sur les assassins de sa famille. Bon nombre d’acteurs phares de la saga reviendront dans leur rôle comme Keanu Reeves, Angelica Huston (en directrice de ballet), Ian McShane en Winston Scott et Lance Reddick (paix à son âme) en majordome Charon. Alors que les reshoots du film sont terminés, Ana de Armas a donné des nouvelles plutôt alléchantes sur le métrage.

Un remake de Black Swan ?

Ana de Badasse

Lors d’une interview pour Collider, Ana de Armas a apporté des nouvelles informations sur ce qui nous attend et apparemment, on n’est pas prêt :

« Tout ce que nous avons fait dans ces reshoots devait être là. Nous avons eu des images incroyables. C’est vraiment spectaculaire. Une bande-annonce sort bientôt, m’a-t-on dit. Je l’ai vu, et c’est beau. J’en suis très fier. C’est vraiment excitant. C’est dangereux, c’est sexy, c’est très John Wick . Je pense que les gens vont être surpris. Je suis partial. Bien sûr, j’aime le film, mais je pense qu’il est vraiment cool. Ça va être incroyable. »

Des éléments de langage classiques pour la promotion d’un film, mais le « dangereux » et « sexy » interpellent malgré tout. On pourrait ainsi s’attendre à un Ballerina bien sanglant à la sauce John Wick mais aussi un peu plus tourné vers l’aura de sa protagoniste et son physique. Même si la saga John Wick repose plus sur des cascades à la Buster Keaton que sur un scénario bien ficelé (il faut l’avouer), Ballerina pourrait donc être le John Wick bien badass féminin qu’Hollywood a cherché à faire depuis quelques années (Atomic Blonde, Kate…).

John reprend le contrôle de Paris après les JO

De plus, Ana de Armas a expliqué le challenge que cela a représenté de travailler d’un côté sur les reshoots de Ballerina et de l’autre sur le film de Ron Howard Eden dont elle est l’une des tête d’affiches au côté de Sydney Sweeney, Jude Law, Vanessa Kirby et Daniel Brühl :

« J’étais en train de terminer Eden, et nous avons commencé les reshoots environ deux semaines plus tard, donc c’était un grand changement mentalement et physiquement de revenir à ça. C’était un changement difficile, mais c’était génial. »

Ballerina sera en salles le 4 juin 2025.