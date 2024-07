Un monstre voleur de chair dans la bande-annonce du film d’horreur (et de wendigo) Consumed

La bande-annonce du film d’horreur Consumed, avec son monstre voleur de chair, est arrivée. Et ça donne envie, surtout pour les fans de wendigos.

Rien de tel qu’une petite virée en forêt pour mourir dans d’atroces souffrances. Ce ne sont pas les héros d’Evil Dead, The Ritual, Le Projet Blair Witch, Eden Lake, Cabin Fever ou encore La Cabane dans les bois qui diront le contraire. Mais pour le plus grand bonheur des amateurs de sang et grosses bestioles, les personnages de films d’horreur restent immanquablement innocents, et continuent à se jeter dans la gueule du loup.

Sur la liste des prochaines victimes, il y a le couple du film d’horreur Consumed, dont le petit week-end de camping va être légèrement chamboulé par une créature voleuse de chair. La première bande-annonce confirme que ça va évidemment très mal se passer pour eux, et tant mieux.

LES BOUCHERS DOUBLES

Derrière Consumed, il y a le duo de réalisateurs Mitchell Altieri et Phil Flores, crédités sous le nom des Butcher Brothers (les frères bouchers, rien que ça). Au fil des années, ils se sont construit une jolie petite réputation, notamment en festival avec The Hamiltons, The Violent Kind ou encore The Thompsons.

Pour leur sixième long-métrage, ils restent dans leur zone de confort, avec leur producteur Jeffrey Allard (derrière le remake de Massacre à la tronçonneuse et Massacre à la tronçonneuse : Le commencement). Cunsumed raconte l’histoire de Jay (Mark Famiglietti) et Beth (Courtney Halverson), qui partent en week-end camping pour fêter l’anniversaire de la rémission du cancer de la jeune femme. Sacré karma puisque le couple se retrouve au milieu d’une guerre entre une créature voleuse de chair, et un homme fou qui chercher à se venger du monstre.

Petite note pour les fans d’horreur : l’homme en question est incarné par Devon Sawa, vu dans le premier Destination finale (et le cinquième aussi oui), La Main qui tue et la série Chucky.

Destination forêt

GO GO WENDIGO

Au cœur de Consumed, il y a les wendigos, ces créatures légendaires issues du folklore algonquin (Amérique du Nord). Souvent représentés comme des géants squelettiques, avec un crâne de cerf orné de bois, ces esprits maléfiques se nourrissent de chair humaine, et ont la capacité de prendre possession de leurs victimes pour les pousser au cannibalisme.

A lire aussi Les Meilleurs Films d’Horreur à (re)voir sur Netflix

Omniprésents dans la pop culture (flashback d’adolescence : un épisode de la saison 1 de Charmed, où Piper est possédée) et bien connu des amateurs de Lovecraft (sous le nom d’Ithaqua), les wendigos ont été à l’honneur de quelques films, parmi lesquels l’incontournable Vorace réalisé par Antonia Bird, ou le plus récent Affamés, réalisé par Scott Cooper et produit par Guillermo del Toro.

Affamés (Antlers en VO)

Consumed sortira en VOD aux États-Unis le 16 août 2024. Étant donné que les précédents films des Butchers Brothers sont inédits en France, inutile d’avoir trop d’espoir. Sauf à le traquer dans les festivals.