Christopher Nolan a trouvé deux excellentes actrices pour son mystérieux prochain film

Oppenheimer a été le film du sacre pour Christopher Nolan. Oscars du meilleur film, meilleur cinéaste et meilleur acteur notamment, consécration critique (93% sur Rotten tomatoes) et succès public (budget de production de 100 millions de dollars, pour plus de 975 millions de recettes mondiales) : le réalisateur d’ Inception et Interstellar a plus que jamais affirmé sa place de choix à Hollywood .

Très beau casting pour Christopher Nolan

Le prochain film du cinéaste est donc scruté avec beaucoup d’intérêt. Sur les internets, les spéculations sur le visage de ce nouveau long-métrage vont bon train. Film d’espionnage ? d’horreur ? d’action ? de SF ? Des sources de Deadline affirment que les pistes et descriptions qui circulent à ce jour ne seraient pas les bonnes. En revanche, le casting du film continue de se préciser, puisqu’un article de Deadline a révélé que Zendaya et Anne Hathaway seront de la partie.

Il s’agira de la première incursion de Zendaya dans un film réalisé par Christopher Nolan. Cela ne fait aucun doute que l’actrice d’Euphoria et de Challengers s’en sortira à merveille, tant elle impressionne et touche dans chacun de ses projets (oui oui, même dans les Spider-Man de Marvel). De son côté, Anne Hathaway signera sa troisième collaboration avec le cinéaste, après The Dark Knight Rises en 2012 et Interstellar en 2014.

Zendaya (en haut) et Anne Hathaway (en bas)

Si les personnages féminins dans le cinéma de Christopher Nolan ne brillent pas par leur densité, le cinéaste s’est souvent entouré d’actrices de grand talent. Pour n’en citer que quelques-unes : Emily Blunt, Florence Pugh, Jessica Chastain, Marion Cotillard, Scarlett Johansson et Rebecca Hall. Selon Deadline, le tournage de ce nouveau film devrait commencer début 2025, pour une sortie en France le 15 juillet 2026.

En attendant d’en savoir plus, notons que cette année Anne Hathaway a notamment joué dans L’Idée d’être avec toi, sorti sur Amazon, et sera en 2025 dans le nouveau film réalisé par David Robert Mitchell, Flowervale Street. De son côté, Zendaya est passée en 2024 par Dune : Deuxième Partie et Challengers. Elle sera dans la troisième saison d’Euphoria (si elle arrive un jour).