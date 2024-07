Captain America 4 : Kevin Feige confirme une théorie et donne des nouvelles des Eternels 2

Peu après la diffusion du premier trailer de Captain America 4, le boss de Marvel est revenu sur des éléments de lore de la bande-annonce, et a éclairé sur l’avenir des Éternels.

Film du MCU post-Avengers Endgame, Les Éternels de Chloé Zhao a raté le coche. Malgré son casting quatre étoiles (Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington) et ses belles idées scénaristiques, le film a contre-performé au box-office, avec à peine 402 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget de 236 millions de dollars. Depuis sa sortie en novembre 2021, le film semblait avoir été mis dans le sac des trucs à oublier par Marvel. Même ses éléments de mythologie pourtant incontournables ont été mis sous le tapis.

Si le Captain America : Brave New World de Julius Onah permettra à Anthony Mackie de porter le bouclier de Cap pour la première fois, se pourrait-il que le film puisse aussi réhabiliter le mal-aimé Les Éternels ? C’est en tout cas ce que semblait suggérer la première bande-annonce de Captain America 4, qui avec un court plan, remet sur la table l’un des éléments des Éternels à la fois démesurément grand, et totalement ignoré par l’ensemble de l’univers Marvel.

A lire aussi Captain America 4 : une bande-annonce explosive avec Red Hulk pour le retour du Avengers chez Marvel

Merci Mr Feige

Captain America 4 et Corps Céleste

Comment a-t-on pu faire fi des restes du corps du Céleste Tiamut, abandonné à l’état d’iceberg gigantesque dans l’océan à la fin des Éternels ? Mise à part une évocation dans la série She-Hulk, l’immense corps gisant à la surface de la Terre a été sciemment occulté dans tous les films et séries Marvel depuis 2021, comme un bouton sur la face qu’on s’efforce d’ignorer en espérant que personne ne le voit. Dans une interview accordée à Inverse, Kevin Feige, boss de Marvel Studios, a évoqué ce gros glaçon, et le devenir des Éternels 2 :

« Il n’y a pas de projet immédiat pour Eternals 2. Il y a, et je pense que vous l’avez vu dans une bande-annonce que nous avons publiée récemment, une reconnaissance de certains de ces événements. Certaines choses géantes sont sorties de l’océan. »

Pas très discrète comme planque

Les Éternels on the rocks

Si la déclaration de Kevin Feige a bel et bien entériné le fait que le corps de Tiamut aura de l’importance dans les événements de Captain America : Brave New World, elle enterre aussi tout espoir de voir un film Les Éternels 2 être mis en chantier. En tout cas, ce ne sera pas dans un futur proche. Il faut dire que personne ne savait comment faire revenir la bande d’Ikaris et Thena. Trop démesuré, et trop emprunt d’une ambiance générale cosmique qui aurait du mal à coexister avec le MCU de la phase 5, Les Eternels 2 sont donc six pieds sous terre.

Photo d’adieu

D’après les premiers bruits de couloir et rumeurs concernant l’apparition de Tiamut dans le film Captain America 4, certains estiment que les ressources contenues dans le corps du Céleste pourraient donner lieu à des luttes de pouvoirs pour leur possession. Il a également été évoqué la possibilité que les restes de Tiamut puisse contenir de l’adamantium, le métal le plus résistant des comics Marvel, qui recouvre le squelette de Wolverine.

Ce serait donc l’apparition de ce métal dans le MCU, et il serait l’un des enjeux majeurs de Cap’4. La vérité éclatera l’an prochain, puisque le film Captain America : Brave New World est attendu dans les salles de cinéma française le 12 février 2025.