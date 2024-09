Brothers : une bande-annonce pour le faux remake de Jumeaux sur Amazon

Les acteurs Josh Brolin et Peter Dinklage sont jumeaux dans la bande-annonce de Brothers, très inspiré de Jumeaux, la comédie culte avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito.

Dans un monde où The Craft, Road House et Walker Texas Ranger ont eu droit à un remake, est-ce si étonnant que Jumeaux, la comédie de 1988 avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito passe elle aussi sur le billard hollywoodien ? En plus d’être culte (oui oui) et d’avoir révélé les talents comiques du chêne autrichien, le film réalisé par Ivan Reitman a été un joli petit succès au box-office avec ses 216 millions de dollars pour 15 millions de budget.

De fait, le prochain film Brothers, qui n’est pas un remake à proprement parler, s’en ait toutefois largement inspiré. À cette occasion, le réalisateur Max Barbakow (Palm Springs) a troqué les gros bras de Schwarzy pour ceux de Josh Brolin, et le ton sarcastique de Danny DeVito pour celui de Peter Dinklage. Ces nouveaux jumeaux improbables se sont d’ailleurs récemment dévoilés dans une bande-annonce qui fait défiler du beau monde.

O’BROTHERS

Dans Brothers, Peter Dinklage joue un criminel repenti qui tente de se remettre dans le droit chemin, du moins jusqu’à ce qu’il recroise son frère jumeau (dont la santé mentale décline). Selon le synopsis, ils devront éviter les balles et leur mère autoritaire pour retrouver le lien qu’ils ont perdu avant de s’entretuer.

La bande-annonce présente également les personnages joués par Brendan Fraser, Marisa Tomei et Glenn Close (dans le rôle de la maman disjonctée). Ce premier aperçu laisse cependant craindre un concept peut-être trop usé, en particulier la dynamique entre lemeneur charismatique et l’attardé au grand coeur. Mais les enjeux de Brothers diffèrent a priori de ceux de Jumeaux, laissant au film la possibilité de trouver sa propre voie.

Ils ont les mêmes yeux, de loin

Le scénario a été coécrit par Macon Blair et Etan Cohen (Tonnerre sous les tropiques, Madagascar 2) qu’il ne faut surtout pas confondre avec Ethan Coen, l’un des frères Coen. Espérons toutefois que Brothers sera un peu plus consistant que ce que la bande-annonce vend et qu’il arrivera à dépasser son intrigue déjà vue avec un humour décapant. Quant à Josh Brolin, il retrouvera Glenn Close à l’affiche du prochain A couteaux tirés de Rian Johnson.

Brothers sera disponible sur Amazon Prime Video le 17 octobre 2024.