Borderlands ne sera pas aussi violent et sanglant que le jeu vidéo et c’est déjà un peu dommage

Le film Borderlands d’Eli Roth avec Cate Blanchett s’annonce plus calme que les jeux vidéos qu’il adapte, et on se demande un peu l’intérêt.

Production infernale, changements de réalisateurs, mise en chantier interminable, reports de date de sortie… l’adaptation de la saga de jeux vidéo Borderlands a été lancée en 2015, tournée en 2021 avant de disparaître des écrans radars jusqu’à début 2023 et l’annonce de reshoots avec un autre réalisateur qu’Eli Roth. Et malgré ces précisions, ce n’est qu’un an plus tard, en février 2024, que Borderlands a dévoilé sa bande-annonce explosive et donc refait surface. Autant dire que ça sent le projet bien casse-gueule…

Pourtant, on a encore envie d’y croire un peu. Déjà pour son casting entre Cate Blanchett en Lilith la sirène, Jack Black, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis et aussi parce qu’Eli Roth semble avoir concocté une grosse série B qui restitue assez fidèlement l’esthétique du jeu. Avec ces premières images, on a presque tendance à penser que Borderlands pourrait être une bonne surprise. Il ne manque plus que la question du gore et du trash, parties essentielles de la saga, pour pleinement nous convaincre sauf que c’est là que le bât blesse.

Le design des costumes est *chef kiss*

Bord*lands

En effet, le long-métrage d’Eli Roth a reçu la classification PG-13, et ça en dit déjà long sur ce qui sera présent ou non dans l’adaptation. Les jeux, eux, ont toujours reçu la notation Rated M (-17) aux États-Unis, et PEGI18 en France. Les raisons affichées ? : « Sang et gore, violence intense, thèmes sexuels, langage grossier, utilisation d’alcool ».

Les jeux Borderlands sont connus pour leur humour irrévérencieux et puéril ainsi que leur élan de trash souvent gratuit. Et forcément, une partie de l’ADN de la franchise, outre ses flingues et sa grivoiserie, c’est que son humour est aussi énormément lié à la violence. Une des quêtes secondaires de Borderlands 2, par exemple, consiste à tirer dans la tête d’un ennemi appelé Face McShooty, et elle nous est donnée par… Face McShooty, qui nous implore de le faire.

La troupe de bras cassé, ou la troupe qui va casser des bras ?

Le film Borderlands est donc « classé PG-13 pour ses séquences intenses de violence et d’action, son langage et certains éléments suggestifs« . Après sa première bande-annonce plutôt gentillette, beaucoup ont pensé que le film cachait ses notes trashs et gores pour la sortie en salles, mais vu son classement (celui de tous les Marvel en gros), on peut s’attendre à ce que ce ne soit pas le cas. Et c’est bien dommage puisqu’avec Eli Roth aux commandes, connu pour son amour du sang (Hostel entre autres), il y avait de quoi avoir de l’espoir.

Bien sûr, tout n’est pas perdu pour autant.. Avec un peu de chance, ce Borderlands dévoilera des ressources insoupçonnées. Pour en avoir le cœur net, il faudra se ruer au cinéma le 7 août en France.