Borderlands : vous imaginiez le pire… et vous aviez raison

Borderlands s’impose non seulement comme une effroyable adaptation de jeu vidéo au cinéma, mais aussi comme l’un des pires films de l’année. Décryptage vidéo.

Alors que les adaptations de jeux vidéo réussissent enfin à convaincre (The Last of Us, Fallout), Borderlands sonne comme une régression des plus déprimantes. Au-delà d’adapter l’univers de Gearbox n’importe comment, le film d’Eli Roth (Hostel, The Green Inferno) est juste le pire des sous-Gardiens de la galaxie, porté par une mise en scène ringarde et une écriture inexistante. En bref, l’un des plus gros ratés de l’année, facile.

On savait que le cinéaste avait de grandes chances de décevoir sur ce projet mal parti, mais c’est encore pire que ce qu’on croyait, autant du côté de sa transposition des jeux sur grand écran que de sa fabrication. Décryptage d’un ratage total.