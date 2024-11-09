« C’était un très bon film » : Ridley Scott regrette le bide d’un de ses films les moins aimés

Ridley Scott est revenu sur l’un de ses films les plus mal-aimés et il n’en démord pas : pour lui, c’était bien une réussite !

Pour beaucoup, la filmographie de Ridley Scott est l’une des plus inégales de l’histoire du cinéma, alternant entre chef d’œuvres et ratés incompréhensibles. Ce n’est bien sûr pas l’opinion de tout le monde. Certains jureront même que le cinéaste n’a jamais réellement fait un seul mauvais film. Scott lui-même fait parti des ardents défenseurs de sa propre carrière et de ses choix de réalisations.

Quand un maître s’exprime, on n’est pas toujours obligé d’acquiescer ou d’abonder en son sens, mais il est avisé d’écouter. Ainsi quand Ridley Scott nous affirme que l’un de ses films méritaient beaucoup mieux que l’accueil critique qu’il a reçu car c’était loin d’être une daube, ça nous donne envie d’y réfléchir à nouveau. Parce qu’il a peut-être bien raison.

Assis-toi et écoute maître Ridley !

Ridley pose cartel sur table

Dans sa récente interview pour The Hollywood Reporter (qui date du 7 novembre) Ridley Scott a ainsi évoqué l’un de ses plus gros regrets avec son mal-aimé Cartel (The Counselor, 2013) Non pas qu’il regrette de l’avoir fait, mais il n’en comprend pas l’échec critique. Sur Metacritic, le film est à seulement 48/100 de moyenne de la part de la presse internationale. La sévère note de 1,9/5 sur Allociné en dit également long sur le ressenti des spectateurs français.

Pourtant, aux yeux du cinéaste, Cartel est une œuvre qui se démarque par de nombreuses grandes qualité, notamment ses dialogues :

« Cartel, pour moi, contient les meilleurs dialogues que j’aie jamais eu dans ma carrière. Cormac McCarthy a écrit le scénario, et il me l’a apporté avec [le producteur] Nick Wechsler. J’ai dit : “Je le ferai, mais il faut que ce soit maintenant.” Et à partir de là, j’ai monté le casting en deux semaines — Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Diaz… ils se battaient tous pour obtenir ces rôles. J’ai reçu des critiques désastreuses, m’a-t-on dit. C’était un très bon film, mais trop sombre pour le spectateur moyen. Je pense que le dialogue est magnifique. »

Voir ou revoir Cartel juste pour Javier Bardem avec ce look improbable

Vous comprendrez un jour

En dépit d’un casting en or (c’est l’un des derniers rôles notables de Cameron Diaz, d’ailleurs) et d’un scénario que Ridley Scott juge excellent – ainsi qu’Écran Large, à l’époque de la sortie du film – Cartel s’est donc bien planté. Est-ce la faute à la noirceur du long-métrage, comme l’indique le réalisateur ? C’est toujours difficile à dire. Parfois un film ne rencontre tout simplement pas son public au bon moment. Scott avait d’ailleurs déjà pointé du doigt, dans une interview de 2023, le fait que plusieurs de ses films cultes n’ont été appréciés que bien plus tard.

C’était pour Rolling Stones à l’occasion de la sortie de Napoleon, et déjà à ce moment là, Scott disait beaucoup de bien de Cartel :

« Cartel est l’un de mes films préférés […] J’ai été tellement déçu [des retours] et je ne sais pas qui blâmer parce que je pense que le film est vraiment bon. Il est tellement amusant et cynique. […] C’est toujours énervant parce que mes films ont tendance à être récupérés plus tard. Le plus célèbre est Blade Runner, qui est resté mort pendant vingt ans. »

« I get it now ! »

Pour citer un célèbre voyageur temporel, est-ce que si le public n’était pas prêt, leurs enfants, eux, adoreront Cartel ? L’avenir le dira, mais la triste réalité c’est que tous les films (même les bons) ne sont pas toujours réhabilités avec le temps. Surtout quand il est question d’un long-métrage qui ne cherche ni à plaire ni à adoucir son propos pour conquérir le spectateur.

Et c’est peut-être là que réside d’ailleurs le plus grand mérite de Ridley Scott au final et ce qui caractérisera sans doute sa filmographie dans le futur. Un regard d’auteur non consensuel qui a toujours refusé de se soumettre aux attentes d’une industrie hollywoodienne parfois frileuse face à la complexité.