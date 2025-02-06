Ben Affleck prépare son retour chez Netflix avec un mystérieux kidnapping (et une super actrice)

Ben Affleck va réaliser le thriller Animals pour Netflix. Et il jouera également le premier rôle de ce thriller, face à une excellente actrice.

La carrière de Ben Affleck, c’est comme la boîte de chocolats dans Forrest Gump : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut aussi bien être le thriller érotique Deep Water, où il trempe dans les eaux du nanar avec Ana de Armas, que le passionnant Le Dernier Duel réalisé par Ridley Scott, et qu’il a co-écrit avec Matt Damon et Nicole Holofcener.



Rien qu’en 20203, il y a eu Air (qu’il a réalisé, en plus d’y jouer) sorti directement sur Amazon Prime Video, Hypnotic (le sous-sous-Inception de Robert Rodriguez) et The Flash (insérez la blague que vous voulez) en l’espace de quelques mois. Rajoutez à ça son rôle dans This Is Me… Now : A Love Story, l’ego-trip de Jennifer Lopez où il joue plus ou moins son propre rôle, et vous avez de quoi méditer sur la vie pendant quelques instants.

Statistiquement, le réalisateur Ben Affleck est plus fiable que l’acteur. Donc l’annonce de son nouveau film, qui se précise, donne forcément un peu envie.

« Est-ce que je renvoie un sms à JLo pour boire un verre, juste comme ça ? »

BEN EST NUTS

Deadline annonce que tout s’accélère pour le prochain film de Ben Affleck, intitulé Animals. Jusque là, il était attaché au projet simplement comme réalisateur, avec son pote Matt Damon évoqué pour tenir le premier rôle du thriller. Tout avait ensuite été mis en pause le temps que Ben Affleck tourne Mr Wolff 2, la suite de ce film d’action où il incarne un expert-comptable autiste et tueur à gage – ceci n’est pas une blague.

Entre temps, il a retrouvé Matt Damon pour RIP, un thriller de Joe Carnahan (Narc, Le Territoire des loups) sur une bande de flics à Miami, qui commencent à se déchirer après la découverte d’un petit pactole dans une planque abandonnée. C’est déjà un film Netflix, attendu pour l’automne 2025.

Les pieds à l’Air

Animals revient désormais en haut de la liste des priorités pour Ben Affleck, qui a décidé d’interpréter lui-même le premier rôle du film, comme dans The Town (2010), Argo (2012) ou encore Live by Night (2016).

Animals est encore mystérieux, mais ce sera une histoire de kidnapping selon Deadline. Et surtout, une actrice serait déjà engagée : l’excellente Gillian Anderson. Elle aussi connaît bien Netflix, notamment avec les séries Sex Education et The Crown. Sa boîte de production Fiddlehead Productions avait d’ailleurs signé un contrat avec le géant du streaming en 2022.

On ne voit jamais assez Gillian Anderson

BEN AFFLECK, MAIS EN STREAMING

Après Air sur Amazon Prime Video, Ben Affleck continue donc dans la sphère du streaming avec Animals, chez Netflix. Jusque là, ses réalisations étaient sorties au cinéma, avec parfois de jolis succès à la clé.

En 2007, Gone Baby Gone avec Casey Affleck et Michelle Monaghan avait encaissé près de 35 millions au box-office, pour un budget de 19 millions. Amy Ryan avait été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice. En 2010, The Town, avec Jon Hamm, Rebecca Hall et Chris Cooper, avait fait beaucoup mieux : 155 millions pour un budget de 37 millions. Jeremy Renner avait là aussi été nommé aux Oscars, comme meilleur second rôle.



C’est en 2012 que Ben Affleck a touché le gros lot avec Argo : un budget d’environ 45 millions, plus de 232 millions au box-office, et finalement trois Oscars (meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur montage). Et comme pour parfaitement illustrer sa carrière en dents de scie, il avait enchaîné avec son seul vrai bide : Live by Night en 2016, qui s’est planté avec seulement 23 millions au box-office… pour un budget de 65 millions.

Quand tu cherches ta nomination comme meilleur réal

Conscient de l’évolution de l’industrie, l’acteur et réalisateur en avait parlé, mi-amer mi-lucide, dans une interview avec Entertainment Weekly en 2020 :

« Les gens ont maintenant été habitués à regarder des films en streaming à la maison alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant, ce qui a probablement accéléré une tendance qui était déjà en cours. Je pense qu’après la Covid, des films comme The Town, Argo, tous les films que j’ai réalisés, finiraient effectivement sur des plateformes de streaming. »

Il devrait retrouver les faveurs du public au cinéma avec Mr. Wolff 2, le premier ayant encaissé plus de 155 millions au box-office pour un budget de 44 millions. Le film sortira en avril aux États-Unis, mais n’a pas encore de date en France.