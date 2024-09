Beetlejuice : Michael Keaton a failli ne jamais jouer le clown démoniaque dans le film de Tim Burton

Il s’en est fallu de peu pour que Michael Keaton ne devienne pas Beetlejuice car Tim Burton voulait un autre acteur à sa place.

Trente-six ans après le Beetlejuice original, Michael Keaton a endossé de nouveau le costume rayé noir et blanc du clown le plus cintré de l’au-delà et de la terre ferme. Les premiers échos de Beetlejuice 2 sont plutôt positifs et vu les estimations de démarrage au box-office, cette suite semble attendue par énormément de fans.Il faut dire que Tim Burton a assuré qu’il n’avait pas fait ce Beetlejuice Beetlejuice « pour l’argent« , mais parce qu’il était temps pour lui de revenir aux sources de ses délires gothico-comiques et notamment Beetlejuice.

Toutefois, si cela fait plus d’un tiers de siècle que le personnage de Beetlejuice colle à la peau de Michael Keaton, le personnage de mort-vivant tordu aurait pu être très différent, car au départ, Tim Burton voulait un tout autre acteur pour endosser ce rôle. Il voulait une personne dont la personnalité fantasque lui permettrait de donner vie (ou pas) à un Beetlejuice incontrôlable.

« Quoi ? Non ! Pas lui ! »

Beetlejuice dans la version 1205 du multivers

Alors qu’il était invité dans l’émission Late Night with Conan O’Brien en 1999, Tim Burton était revenu sur les coulisses de son film, et s’était longuement confié sur le fait que Michael Keaton n’était pas du tout son premier choix. Keaton avait joué dans quelques comédies avant Beetlejuice : Les Croque-morts en folie, Johnny le dangereux et également dans le drame Le Retour à la vie. La carrière de l’acteur n’avait pas encore vraiment décollé, et il semblait trop sage aux yeux de Burton.

Burton voulait avoir une personnalité forte, qui évoquerait une forme de douce folie à la simple mention de son nom. C’est pourquoi son choix s’était porté sur Sammy Davis Jr., le crooner du légendaire groupe vocal The Rat Pack, par lequel sont passés Frank Sinatra et Dean Martin. Sammy Davis Jr. était aussi acteur (Porgy and Bess, l’Inconnu de Las Vegas), et passait souvent sur les plateaux de l’émission Laugh-In dans les années 60, une sorte Saturday Night Live avant l’heure.

Sammy Davis Jr dans L’Equipée du Cannonball

Sammy Dévisse

À la fois qu’acteur, chanteur, comédien et danseur, Sammy Davis Jr. était parfois surnommé le « plus grand artiste vivant au monde« . Burton voyait en lui le clown macabre parfait, puisqu’en plus de sa réputation d’artiste complet, Sammy Davis Jr. avait la réputation d’être un artiste imprévisible, doué en tout, mais jamais sûr de rien. Le candidat idéal pour camper un mort vivant excessif en tout point, capable de vous tuer juste parce que ça le fait marrer.

Malgré l’insistance de Tim Burton, les producteurs ont refusé cette idée. Ceux-ci lui aurait dit que le concept était beaucoup trop bizarre, que son Beetlejuice provoquerait l’incompréhension du public, qui réagirait surement comme « un cerf pris dans des phares« . Il n’a pas lâché, et a continué insister. Mais Sammy Davis Jr, alors agé de 65 ans, est tombé malade, et il s’est retiré de la vie publique, avant de s’éteindre en 1990.

Le seul, l’unique

Le second choix de Burton s’est donc porté sur Michael Keaton, avec le succès que l’on sait. Avec un budget de 15 millions de dollars, le film a engrangé près de 75 millions de dollars de recettes au box-office mondial, avant de connaître une immense carrière dans les vidéoclubs, et d’acquérir le statut de comédie funèbre culte.

On retrouvera Michael Keaton dans le costume du clown taré dans Beetlejuice 2 ce 11 septembre dans les salles de cinéma françaises.