Une bande-annonce violente pour le Vendredi 13 réalisé par la star de Stranger Things : Hell of a Summer

Célèbre pour jouer dans Stranger Things, Finn Wolfhard interprète et co-réalise le slasher Hell of a Summer, parodiant Massacre au camp d’été et Vendredi 13.

Décidément, le succès énorme des derniers Scream semble avoir rouvert la brèche du slasher plus ou moins parodique. D’autant que les problèmes de production (dus à des départs successifs) du prochain volet, le septième déjà, ont laissé le temps aux studios de s’y engouffrer. Chez Spyglass, on occupe toujours le terrain avec Thanksgiving et bientôt Heart Eyes. Mais la concurrence s’y met aussi, notamment Columbia avec le reboot de Souviens toi… l’été dernier.

Les indépendants de 30West (Sans Filtre) et Aggregate Films (Hit Man) s’y mettent à leur tour, sous la houlette du distributeur star des cérémonies de récompenses Neon. Ils viennent de dévoiler la bande-annonce de Hell of a Summer (qu’on pourrait traduire par « un été d’enfer »), dont les réalisateurs, bien que débutant, vous seront familiers.

Vendredi 13 à la douzaine

Hell of a Summer met en scène Jason (clin d’œil clin d’œil), interprété par Fred Hechinger (Fear Street), un moniteur de 24 ans qui devient le suspect numéro 1 quand un mystérieux tueur se met à réduire les effectifs d’une colonie de vacances. Inspiré, des dires de ses auteurs, de Shaun of the Dead, le long-métrage pastiche évidemment avec nostalgie les slashers « de camp d’été » qui ont éclaboussé les années 1980, des sagas Vendredi 13 et Massacre au camp d’été au très fun Carnage.

Quand toute l’équipe d’un film est née avant 2002

Ironie très contemporaine : les auteurs en question sont bien trop jeunes pour avoir découvert ces titres à leur sortie. En revanche, ils sont très familiers de leurs héritiers nostalgiques saturés de synthétiseurs et de néons. Billy Bryk a joué dans S.O.S Fantômes : L’Héritage, aux côtés de Finn Wolfhard, déjà connu pour le diptyque Ça et bien sûr la série Stranger Things. Ils sont ici réalisateurs et scénariste, en plus d’assurer des rôles secondaires. Wolfhard avait d’ailleurs expliqué à Entertainment Weekly avoir eu du mal à obtenir des financements en raison de son âge. Il avait 20 ans.

Présenté au festival de Toronto, le TIFFF, cette comédie d’horreur également interprétée par Abby Quinn, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Pardis Saremi, Rosebud Baker et Adam Pally a connu un accueil mitigé. Aux États-Unis, les amateurs de slasher devront attendre le 18 avril pour se faire leur propre avis. En France, en revanche, aucune date de sortie n’a été annoncée.