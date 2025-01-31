Une bande-annonce bodybuildée pour le retour de Jonathan Majors après son renvoi de chez Disney

Après une sortie repoussée à cause de Jonathan Majors et ses problèmes juridiques, le film Magazine Dreams s’offre une première bande-annonce pleines de muscles.

Après son rôle dans Da 5 Bloods de Spike Lee, Jonathan Majors est devenu une autre étoile montante d’Hollywood. Encore plus avec The Harder They Fall, Devotion et Creed 3 qui se sont ajoutés au CV. La consécration reste cependant son rôle de Kang le Conquérant dans le MCU, le personnage étant appelé à devenir le nouveau grand méchant de l’univers après Thanos.

Marvel a cependant dû changer ses plans, l’acteur ayant été au coeur d’une affaire judiciaire pour violence conjugale. Et comme le renvoi de Gina Carano du côté de Lucasfilm l’a rappelé en 2021, Disney n’est pas du genre à déconner quand il est question de réputation et d’image de marque. La compagnie aux grandes oreilles a donc retiré du line-up de Searchlight Pictures le film Magazine Dreams porté par Majors.

Alors que le destin du film est resté incertain un bon moment, celui-ci va tout compte fait pouvoir sortir au cinéma. Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée, mais une première bande-annonce a été dévoilée.

L’autre version de Love Lies Bleeding

MAGAZINE DREAMS

L’acteur a été casté dans Magazine Dreams en octobre 2021 et le film a même été présenté à Sundance en janvier 2023 où il a reçu des critiques globalement positives. Une sortie était prévue pour le 8 décembre 2023. Sauf qu’en mars 2023, Majors – qui est aussi producteur exécutif sur le film – a été rattrapé par la justice après une altercation avec son ancienne compagne.

Il a finalement été reconnu coupable en décembre 2023, puis condamné en avril 2024 à un programme d’un an d’éducation contre les violences conjugales. Entre temps, Disney a d’abord repoussé la sortie de Magazine Dreams, avant de revendre les droits de distribution qui ont été récupérés en octobre dernier par Briarcliff Entertainment, qui a bien l’intention de sortir le film au cinéma.

Magazine Dream, écrit et réalisé par Elijah Bynum, suivra le parcours de Killian Maddox, un bodybuilder amateur qui, aux dépens de sa santé physique et mentale, lutte pour se faire une place dans le milieu très fermé et compétitif du culturisme. Forcément, la bande-annonce sur l’histoire de cet homme surpuissant qui cherche à se faire connaître jusqu’à l’obsession, le tout teinté de violence et d’amour contrarié, résonne bizarrement au vu du contexte qui entoure la sortie, mais force est de constater que le film semble effectivement très prometteur.

On comprend un peu mieux pourquoi la presse américaine parlait de rôle à Oscar pour Majors, qui monopolise la caméra et déborde de charisme dans ce corps sculpté à l’extrême. Il parait évident qu’il restera loin de la promotion (et de l’Académie des Oscars).

Jonathan Majors dans Creed 3

La campagne devrait être essentiellement assurée par Elijah Bynum qui signe ici son second long-métrage en tant que réalisateur et s’assure ainsi un coup de projecteurs bienvenu. Le reste du casting est composé de Harrison Page, Taylour Paige Harriet Sansom Harris, Haley Bennett ou encore Bradley Stryker.

En attendant, pour (re)mettre un pied dans le milieu du culturisme, on ne peut que conseiller le récent Love Lies Bleeding de Rose Glass avec l’impressionnante Katy O’Brian (qui n’est pas accusée de violences conjugales) à l’affiche.