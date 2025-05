Avengers 5 : Chris Evans sera-t-il de retour en Captain America ? L’acteur répond enfin aux rumeurs

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état de la présence de Chris Evans dans Avengers 5 : Doomsday. La réponse de l’acteur est enfin là.

Depuis l’annonce du retour de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom dans le prochain Avengers 5, et la confirmation que les réalisateurs d’Avengers : Infinity War et Endgame, les frères Anthony et Joe Russo, seraient de nouveau à l’oeuvre sur Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, les communautés de fans de l’écurie Marvel spéculent sur le come-back d’autres grandes figures du MCU pour les prochains films Avengers.

L’une des rumeurs les plus persistantes concerne Chris Evans, le Captain America historique du MCU. Selon certains, il ferait partie de l’aventure Doomsday, quand bien même son personnage a pris sa retraite et passé le flambeau à Anthony « Le Faucon » Mackie à l’issue d’Endgame. Au cours d’une interview, Chris Evans a tenu à clarifier la situation, et à enfin préciser si, oui ou non, il sera dans Avengers 5.

Les fans qui fondent sur toutes les rumeurs

Chris Evans dans Avengers 5 ?

Au micro du site Esquire, Chris Evans a mis un terme aux rumeurs concernant sa participation à Avengers : Doomsday. Sa position est claire et nette : tout cela n’est que pure spéculation et fantasme de fans. En tant que Captain America, il a pris sa retraite, et ne compte pas revenir au turbin superhéroïque.

« Cependant, ce n’est pas vrai. Ça arrive tout le temps. Je veux dire que cela arrive tous les deux ans – depuis [Avengers : Endgame]. J’ai cessé d’y répondre. Eh bien, non – je suis heureux d’être à la retraite ! »

On restera tout de même prudent face à cette déclaration, en se rappelant qu’Andrew Garfield avait juré ses grands dieux qu’il n’était pas présent dans Spider-Man : No Way Home, alors qu’il participait bien au film. Si Chris Evans a signé un contrat de non divulgation l’obligeant à garder le silence sur sa présence dans Avengers 5, on devra patienter jusqu’à la sortie du film pour savoir s’il fait partie de cette petite sauterie ou non.

Retraité et heureux de l’être

Captain Americasse pas trois pattes à un canard

Officiellement, le seul Captain America qui sera présent dans Avengers 5 : Doomsday sera donc Anthony Mackie. L’acteur a d’ailleurs précisé, toujours chez Esquire, que bien que les frères Russo et Robert Downey Jr. reviennent dans le MCU, le but des prochains films Avengers n’est pas de servir des suites réchauffées d’Infinity War et d’Endgame, mais d’offrir quelque chose d’inédit.

“Ce que vous ne voulez pas, c’est Infinity War et Endgame 2.0. Les Frères Russo sont si intelligents et ils ont une telle emprise sur l’univers, l’histoire et les bandes dessinées que je sais qu’ils ont une idée. Je veux dire, ils ont intérêt à avoir une idée. Je ne sais pas comment on peut mettre tous ces gens à l’écran ensemble et faire en sorte que ça marche. »

« Je vous assure que c’est moi le nouveau Cap »

Anthony Mackie s’est montré très confiant concernant son avenir en tant que Captain America. Selon lui, il est bien parti pour être le gardien du bouclier étoilé pendant au moins une décennie.

« Je lui donne une bonne dizaine d’années. Vous avez les deux films Avengers, vous avez, je l’espère, un autre Captain America, et puis vous avez des événements aléatoires : Oh, Spider-Man ! Oh, les Quatre Fantastiques ! Que faites-vous ici ? Mais on ne sait jamais. Je veux dire, je ne veux pas être un Captain America de 60 ans. »

Le Cap’Anthony Mackie portera le bouclier étoilé au cinéma dans Captain America : Brave New World le 12 février 2025. Il sera aussi à l’affiche d’Avengers 5 : Doomsday le 29 avril 2026, puis d’Avengers 6 : Secret Wars, qui arrivera le 5 mai 2027.