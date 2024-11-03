Avengers 5 : le retour de Thanos est vraiment possible, selon l’acteur Josh Brolin

Josh Brolin, qui a incarné Thanos dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, pense vraiment que le grand méchant pourrait revenir dans Avengers 5 (et plus si affinités).

« N’est pas mort ce qui à jamais dort. Et au long des siècles peut mourir même la mort », disait H.P. Lovecraft dans L’Appel de Cthulhu. Et c’est un peu l’impression que l’on a parfois quand on contemple le MCU. Ce n’est pas Robert Downey Jr qui ira nous contredire, puisque son retour au sein de l’univers Marvel pour Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars a été l’une des grosses attractions de cette année. L’interprète d’Iron Man reprendra du service dans le rôle de Doomsday, le nouveau grand méchant de l’univers.



Le retour de Robert Downey Jr. a coûté un bras à Marvel, mais c’est un très joli coup promo. Et l’idée pourrait en inspirer d’autres, surtout grâce aux possibilités du Multivers. C’est peut-être le cas avec Josh Brolin, qui a incarné Thanos par trois fois à l’écran, et qui a déclaré que le Géant Violet pourrait réapparaitre à l’avenir. En tout cas, il est partant, en théorie.

« C’est dans quel univers que je reviens ? »

En chair et en Thanos

Dans un article paru le 29 octobre 2024, le site Collider a rapporté les propos de Josh Brolin. L’acteur a rappelé qu’il avait beaucoup aimé incarner Thanos, et que reprendre ce rôle serait un plaisir pour lui, à condition que son retour soit justifié.

Il prend pour comparaison le retour du personnage de Matt Graver, qu’il avait incarné dans le Sicario de Denis Villeneuve, et dans sa suite Sicario : La Guerre des cartels. Comparer Avengers et Sicario, voilà un sacré tour d’équilibriste.

« Je ne plaisante pas. Il y a un truc particulier dans le fait de jouer Thanos. Il ne suffit pas de dire « Oh, ils vont ramener Thanos ». C’est comme Sicario, il faut que ce soit bien fait. C’est comme si Ryan Reynolds et moi parlions de Taylor Swift alors que nous devrions parler de Deadpool 4. (…). Encore une fois, c’est sa vision des choses, c’est ma vision des choses. Thanos doit trouver sa place si vous voulez le ramener. Je ferais tout ce que les Russo voudraient que je fasse. »

Une main de fer, dans un gant avec des pierres

Avengers + Thanos = cœur avec les mains

Si la dernière phrase de l’acteur sonne presque comme une supplique adressée aux frères Russo, et pourrait donc être la preuve que Josh Brolin n’a pas été contacté par les réalisateurs pour reprendre son rôle, on restera tout de même très méfiant. Ce ne serait pas la première fois qu’un acteur déclare qu’il n’apparait pas dans tel film du MCU, pour au final y être bel et bien (coucou les embrouilles d’Andrew Garfield et

Tobey Maguire pour Spider-Man : No Way Home).

Avec tout le bordel multiversel du MCU, il est tout à fait possible qu’une version alternative de Thanos débarque au milieu d’Avengers 5 ou 6, pour régler ses comptes avec la bande de héros qui trainent à l’écran ; voire pour s’allier à eux afin de lutter contre une menace encore plus grande.

D’autant plus que dans les comics Marvel, Thanos a déja fait équipe avec les Avengers à plusieurs reprises, en particulier pour lutter contre le Magus Adam Warlock.

Le gentil Thanos (oui, ça craint)

Toujours dans les comics, lors de l’arc The Thanos Imperative, le Titan revient d’entre les morts, cette fois-ci en tant que pseudo anti-héros tout entier dévoué à la lutte pour la survie de son univers, menacé par un « cancerverse » qui annihile toute forme de vie. Les studios Marvel ont donc l’embarras du choix pour ramener Thanos si l’envie leur en prenait.

Pour savoir si les déclarations de Josh Brolin étaient juste un bien triste appel du pied, ou si tout ça était un coup de com’ bien organisé, il faudra patienter, a minima, jusqu’en 2026. La date de sortie d’Avengers : Doomsday est calée au 29 avril 2026 dans les salles de cinéma françaises. Quant à Avengers : Secret Wars, sa sortie est prévue pour le 5 mai 2027.