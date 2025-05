Après Resident Evil, Milla Jovovich revient aux zombies, avec un cinéaste culte (ou presque)

Milla Jovovich, l’héroïne des films Resident Evil, revient au film de zombie avec Twilight of the Dead, adapté d’un scénario du grand George A. Romero.

A priori, il n’y a guère que les morts-vivants comme point commun entre George A. Romero, le réalisateur culte de La Nuit des morts-vivants et Zombie, et Milla Jovovich, increvable héroïne des films Resident Evil chapeautés par Paul W.S. Anderson. Mais en réalité, les deux ont presque failli se croiser puisque le cinéaste devait au départ adapter le jeu vidéo culte.



En 1998, Romero a réalisé une publicité japonaise pour le jeu Resident Evil 2, sachant que ses films avaient justement servi d’inspiration à Shinji Mikami, l’un des créateurs du premier Resident Evil sorti en 1996. La rencontre entre ces deux mondes était donc logique, et le réalisateur a un temps travaillé sur une adaptation au cinéma, avant d’être remercié. Paul W.S. Anderson est arrivé plus tard, choisissant Milla Jovovich pour le premier rôle. Et le reste appartient à l’histoire.

Mais alors que la saga Resident Evil est derrière elle, l’actrice va revenir aux zombies, et ce sera directement adapté d’un scénario de George A. Romero, pensé comme le septième et ultime volet de sa saga des morts-vivants : Twilight of the Dead (Le Crépuscule des morts).

LA FIN DE LA SAGA DES ZOMBIES DE ROMERO

George A. Romero est largement connu pour sa saga des zombies, qui a commencé avec le cultissime La Nuit des morts-vivants (1968). Il y a ensuite eu Zombie (1978), Le Jour des morts-vivants (1978), Le Territoire des morts (2005), Chronique des morts-vivants (2008), et Le Vestige des morts-vivants (2010), autour d’une même idée : suivre des survivants en pleine apocalypse zombie.



Il y a à boire et à manger dans cette saga réalisée et écrite par George A. Romero, et qui s’étale sur une quarantaine d’années. Entre le coup de génie de La Nuit des morts-vivants, tourné avec un minuscule budget et beaucoup d’intelligence, et les derniers films du grand maître décédé en 2007, il y a un monde, qui l’a fait passer des livres d’histoire du cinéma aux rayons DTV.

En parallèle, la saga a donné lieu à diverses réinventions, avec notamment des remakes : La Nuit des morts-vivants (1990) par Tom Savini, L’Armée des morts (2004) par Zack Snyder, ou Le Jour de morts (2008) par Steve Miner.

« They’re coming to get you Barbara… »

Juste avant sa disparition, Romero préparait le septième volet de sa saga, et avait écrit un traitement avec Paolo Zelati pour raconter la quasi extinction de l’espèce humaine. Le projet avait été remis sur les rails en 2021 par sa femme Suzanne Romero, qui avait la ferme intention d’aller au bout des cauchemars apocalyptiques du cinéaste.

Les choses prennent forme puisque Deadline a annoncé en novembre 2024 que Twilight of the Dead avait trouvé un réalisateur, et un casting.

LE CHAPITRE FINAL DES ZOMBIES DE ROMERO

C’est le réalisateur Brad Anderson qui va reprendre en main Twilight of the Dead, avec Milla Jovovich et Betty Gabriel (Get Out, Inside) dans les premiers rôles.

Il y a vingt ans, le nom de Brad Anderson rimait avec Session 9 (2001) et The Machinist (2005), deux films qui l’avaient propulsé dans la liste des nouveaux talents à suivre de près. Depuis, il n’a pas forcément été à la hauteur de ces débuts avec Transsibérien (2008) et L’Empire des ombres (2010), passés inaperçus.

The Call (2013) avec Halle Berry l’a remis sur la route du succès, mais au prix d’un film extrêmement classique où sa patte était invisible. L’adaptation d’Edgar Allan Poe Hysteria (2014) avec Kate Beckinsale, le thriller Opération Beyrouth (2018) avec Jon Hamm et Rosamund Pike, et La Fracture (arrivé sur Netflix) avec Sam Worthington n’ont pas vraiment redoré son blason.

Twilight of the Dead suivra un groupe de survivants sur une île tropicale. L’histoire montrera la face sombre de l’espèce humaine du point de vue des tout derniers rescapés, coincés entre plusieurs groupes de morts-vivants.

Le réalisateur a déclaré, via Deadline :

“Je vois ce film de la même manière que des thrillers post-apocalyptiques à succès, comme Je suis une légende, Sans un bruit, La Route et The Last of Us – des histoires qui sont aussi émotionnelles qu’intenses. La première fois que j’ai lu Twilight of the Dead, j’ai fondu en larmes à la fin. Ce qui est bizarre pour ce type de film. Mais il y a cette force, cette combinaison d’horreur et tristesse que j’aime. »

Twilight of the Dead devrait être tourné courant 2025, avec un retour qui fait plaisir : le spécialiste des maquillages Greg Nicotero, qui avait commencé sa carrière en 1985 sur Le Jour des morts-vivants de Romero, et a depuis œuvré sur The Walking Dead.