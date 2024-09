Après Sans un bruit : nouveau cauchemar dans la bande-annonce du film de monstres Elevation

Une histoire de gros monstres et de survie : c’est Elevation, un film de SF avec Anthony Mackie et Morena Baccarin, qui donne envie. Première bande-annonce.

Les films de science-fiction en mode survival, ça donne toujours envie. De Je suis une légende à Bird Box en passant par Edge of Tomorrow et Hostile, c’est une formule qui fait le bonheur des amateurs de monstres en tous genres. Dans cette veine, on pense évidemment Sans un bruit sorti en 2018, et qui a donné une suite en 2020 et un prequel en 2024 autour de ces superprédateurs ultra-sensibles aux sons.



Ça tombe bien, le film Elevation partage un producteur (Brad Fuller) avec Sans un bruit. C’est là encore une histoire de créatures cauchemardesques, de planète désolée et de pauvre gens qui essayent de survivre. Et la bande-annonce donne plutôt envie.

MONSTRES ET COMPAGNIE

Écrit par Kenny Ryan, Jacob Roman et John Glenn, Elevation repose sur une idée très simple. Sur une Terre de toute évidence post-apocalyptique, un père célibataire (qui raconte avoir perdu beaucoup de choses, on imagine des proches) et deux femmes doivent quitter la sécurité de leur foyer. Ils s’allient pour affronter des créatures monstrueuses, afin de sauver la vie d’un enfant.

Armés jusqu’aux dents, ils vont devoir s’aventurer dans un territoire particulièrement dangereux. Et si la bande-annonce entretient le mystère sur la nature et le design des monstres (qui rappellent un peu les Déviants du film Les Éternels, désolé), ils ont tout l’air d’être sacrément rapides et énervés.

Promenade de santé

pain and no gain pour Anthony Mackie

Face à Morena Baccarin (Deadpool, Greeland) et Maddie Hasson, c’est Anthony Mackie qui mène la bataille. Largement connu pour le rôle de Sam Wilson / Falcon qu’il tient chez Marvel depuis Captain America : Le Soldat de l’hiver en 2014, il a également brillé dans des films comme Million Dollar Baby, Démineurs, Detroit et No Pain No Gain.

Entre les films Io et Synchronic, les séries Altered Carbon et Twisted Metal, ou encore l’épisode Strinking Vipers de la saison 5 de Black Mirror, il a aussi un appétit évident pour la science-fiction et les mondes post-apocalyptiques. Il est d’ailleurs attendu dans le blockbuster SF de Netflix The Electric State, où il prêtera sa voix à un personnage dans une dystopie où l’Amérique a été détruite suite à une guerre, où des robots géants ont été utilisés.

Les trois mousquetaires

Avec Elevation, il retrouve le réalisateur George Nolfi (L’Agence) après le film Apple TV+ The Banker, qu’il avait là aussi produit. George Nolfi était d’ailleurs l’un des scénaristes de Spectral, une autre histoire de gens armés face à des créatures monstrueuses et tueuses.

Elevation sort le 8 novembre au cinéma aux États-Unis, il n’y a en revanche pas de date de sortie en France pour l’instant. Anthony Mackie sera en tout cas de retour en haut de l’affiche en 2025 avec Captain America 4 : Brave New World (en salles le 12 février 2025), où il reprendra officiellement le flambeau du personnage dans son premier film solo, après la série Falcon et le Soldat de l’hiver.