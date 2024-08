Alien : Romulus – les secrets de cette scène choc et inattendue qui divise tant les fans

Alien : Romulus a surpris tout le monde avec son final mettant en scène une créature terrifiante appelée l’Offspring, incarné par une véritable personne. Les superviseurs des effets spéciaux du film ont expliqué la fabrication du monstre. Attention : spoilers !

Les fans s’en sont largement aperçus : le film de Fede Álvarez comporte son lot de références en tout genre à l’ensemble des films de la saga. Le “boss final” du film ne fait pas exception, puisque ce mélange entre humain et xénomorphe rappelle à la fois le newborn d’Alien, la résurrection, et les Ingénieurs de Prometheus auxquels il emprunte sa taille, son visage et sa peau blanchâtre.

Mais l’hommage est poussé jusque dans la conception-même de l’Offspring (« la progéniture »), puisque, comme le xénomorphe du premier Alien de Ridley Scott qui était incarné par le regretté Bolaji Badejo, ce nouveau monstre est interprété par une véritable personne, et non pas entièrement modelé numériquement.

Le newborn de Résurrection, précédente idée d’un croisement humain/xénomoprhe

La créature de Romulus est un véritable acteur

Ludovic Chailloleau, responsable de l’animation sur le film, a expliqué à Variety la volonté de conserver des éléments et acteurs réels autant que possible lors de la réalisation du film :

“C’est un hommage aux designs des années 80. Tout doit rendre comme ça aurait été le cas à l’époque, jusqu’aux maquettes et aux effets pratiques. On ne veut pas que ça fasse numérique, donc le mouvement est très important, puisqu’on ne pouvait pas animer de cette manière il y a 40 ans.”

La personne qui se cache donc sous les traits du terrifiant Offspring est un jeune basketteur roumain, Robert Bobroczkyi, qui ne mesure pas moins de 2,31m. La stature impressionnante de la créature à l’écran ne doit donc rien aux effets spéciaux ! Et ses mouvements si particuliers non plus, d’ailleurs, puisque Chailloleau vante la façon “unique” que le jeune basketteur a de se mouvoir.

Surprise : ce n’est pas lui le (plus) grand méchant du film

Le fait d’avoir recours à un véritable acteur a néanmoins présenté quelques limites, notamment pour la fin de l’affrontement final qui voit la soute du vaisseau être éventrée et les personnages être presque aspirés dans l’espace. Toujours auprès de Variety, le responsable des effets spéciaux Daniel Macarin explique :

“Ils ont commencé à m’expliquer qu’il fallait pendre l’acteur au plafond et le faire tomber, or c’était impossible, pas en toute sécurité. Nous ne pouvions pas le remplacer par un cascadeur, parce que nous n’en avions pas qui fasse dans les 2,20m ou 2,30m, de sa carrure, qui puisse le faire non plus… Donc pour tout ce qui se passe dans hors du vaisseau, [Ludovic Chailloleau] a dû prendre le relai et modéliser entièrement la créature, à partir de tout ce que l’acteur avait déjà tourné.”

L’un des ingénieurs de Prometheus, auxquels l’Offspring ressemble étrangement

Les éléments numériques

Par ailleurs, même dans les séquences où c’est bien Robert Bobroczkyi qui apparaît à l’écran, les équipes de Macarin et Chailloleau ont évidemment eu beaucoup de travail, notamment pour ce qui a été d’animer la queue de la créature, ainsi que sa petite bouche télescopique caractéristique des xénomorphes. Deux éléments qui devaient rester secondaires tout en ajoutant à l’horreur de l’Offspring, comme le précise Macarin :

“Ce personnage n’a pas beaucoup de temps d’écran, donc il faut s’assurer que les spectateurs puissent y adhérer tout du long. Si la créature fait rire ou si l’un de ses éléments a un rendu est bizarre, vous faites sortir le public du film, et il ne reste pas assez de temps pour le faire replonger dans l’action.”

La mini-bouche emblématique en pleine action

Le fameux Offspring est donc le résultat d’un gros travail de conception, d’animation mais aussi d’acteur, et qui est l’un des éléments du film qui tend le plus à rassembler les différents opus de la saga. Pour juger de la qualité de son look mi-80s mi-Prometheus, rendez-vous en salles où Alien : Romulus est projeté depuis le 14 août.