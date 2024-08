Alien : Romulus – Ridley Scott a très envie que Fede Alvarez continue la saga avec un autre film

Avant la sortie d’Alien : Romulus, Ridley Scott est très chaud pour l’avenir de la saga avec le cinéaste Fede Alvarez.

Alien : Romulus s’est récemment offert un premier extrait flippant, et on a évidemment hâte de retrouver l’univers initialement crée par Ridley Scott via le film de Fede Alvarez. Entre ses bandes-annonces et les commentaires de plusieurs grandes personnalités de la saga (James Cameron, Scott lui-même), il est en effet difficile de ne pas voir ce nouvel Alien comme un futur classique de la franchise.

Et alors qu’Alien : Romulus a dévoilé un clin d’œil au meilleur jeu Alien, Ridley Scott a reparlé du prochain long-métrage en interview et a même révélé qu’il avait très envie que Fede Alvarez soit aux manettes d’un autre film de la saga.

Vers un Alien Romulus 2 ?

Ridley Scott a donc parlé de la saga Alien et de son avenir dans une interview avec le Los Angeles Times. Il a ainsi loué le travail de Fede Alvarez et a révélé qu’il aimerait beaucoup que le réalisateur de Don’t Breathe mette en scène un autre opus de la franchise de science-fiction horrifique :

« Le danger pour toutes les franchises, c’est qu’elles meurent si personne ne décide soudainement de prendre la main et de mener le jeu. Fede est une boule d’énergie, et j’ai dû prendre du recul pour le laisser faire. Fede avait un plan bien défini en tête, et son script était assez clair. Il était aussi long, mais le scénario est toujours long. On s’est donc un peu penchés sur ce sujet. J’espère que Fede a encore un autre coup à jouer, car je pense que ça va vraiment marcher. Il est brillant. »

Encore plus d’Alien à la sauce Alvarez ?

Cette déclaration fait écho à celle de Fede Alvarez en 2023 lors du DGA Latino Summit, et où il avait notamment parlé de la réaction de Ridley Scott à la vue d’Alien : Romulus :

« Même s’il allait dire : « Tu as détruit mon héritage », je voulais être devant lui et le voir [quand il regardait Alien : Romulus]. Je ne voulais pas recevoir un e-mail où il était écrit : « Ridley dit… » Et puis, il est entré dans la pièce et a dit : « Fede, que puis-je dire ? C’est vraiment génial. » »

Alors, qu’en sera-t-il réellement ? Pour le savoir, rendez-vous le 14 août 2024 pour la sortie française d’Alien : Romulus.