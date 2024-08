Alien : Romulus a un gros problème, et il faut qu’on en parle (même si le film est super)

Alien : Romulus est enfin arrivé dans les salles, et même si la rédaction a beaucoup aimé le film, personne n’a pu ignorer son plus gros défaut… qui pose quelques problèmes. ATTENTION SPOILERS !

C’était annoncé dans la promotion : le film de Fede Alvarez avec Cailee Spaeny se déroule entre les événements du Alien de Ridley Scott et sa suite directe, le Aliens de James Cameron. Dès lors, le public était en droit de se demander quelle en serait la dose de fan-service faisant référence à l’un et à l’autre, et s’il serait possible de rattacher certains personnages à Ripley ou à ses petits camarades. Alien : Romulus ose faire plus que ça, puisque c’est un visage emblématique du premier film qui revient carrément en chair et en os… ou presque. SPOILERS EN VUE.

C’est le terrible androïde Ash, incarné par Ian Holm, qui ressurgit dans le scénario de Romulus. Dans le film de Ridley Scott, Ash s’avérait être un dangereux antagoniste au service de la compagnie Weyland-Yutani, et un grand admirateur des xénomorphes. Son personnage ouvrait alors la voie à toute une réflexion sur les intelligences artificielles et la légitimité d’une “vie” robotique, qui sera plus ou moins bien prolongée par les autres films de la saga. Dans le film de Fede Alvarez, c’est un autre spécimen du même modèle sur lequel les héros tombent, et c’est pourquoi son visage est aussi celui d’Ian Holm. Enfin, si on veut.

Un personnage emblématique qu’on ne pensait pas revoir

Le problème étant que le regretté Ian Holm est décédé en 2020, aussi son “retour” dans Romulus vient s’ajouter à la liste des caméos d’acteurs ramenés d’entre les morts par le numérique pour satisfaire la nostalgie des franchises, sans que leur consentement ni leur véritable performance ne soient de la partie. Dans ces limbes artificiels de l’uncanny valley reposent Peter Cushing, récréé pour Rogue One aux côtés de Carrie Fisher, aussi ressuscitée pour Star Wars épisode IX : L’Ascension de Skywalker, ou encore Christopher Reeve réapparu dans The Flash.

Lorsqu’il ne s’agit “que” de de-aging fait en bonne intelligence avec le comédien, comme ce fut le cas pour Robert De Niro dans The Irishman ou Harrison Ford dans Indiana Jones 5, cela peut déjà interroger, mais dans le cas de personnes décédées, la procédure pose de réels problèmes moraux. Néanmoins, dans le cas d’Alien : Romulus, les problèmes posés par l’exploitation de l’image d’Ian Holm ne sont pas que moraux, mais aussi esthétiques.

Ian Holm (le vrai) dans le premier Alien

Le plus gros défaut d’Alien : Romulus

En effet, si le film compte de nombreuses et impressionnantes qualités, son défaut majeur est sans doute l’aspect franchement raté de cette version numérique de l’acteur. Visage mal ajusté sur la silhouette du crâne, mouvements antinaturels de la bouche et des yeux, éclairage grisâtre, flou pas très artistique entre les différents éléments… Cette insulte à Ian Holm ferait passer le Christopher Reeve de The Flash pour une apparition presque correcte (on a bien dit « presque »).

Comment expliquer un tel retour en arrière sur la qualité d’un effet de plus en plus populaire au sein des grosses productions, et pourquoi prendre le risque de le rendre aussi présent à l’écran, en dépit de sa réalisation catastrophique ? Cet aspect de Romulus, en plus d’être particulièrement décevant, est pour le moment inexplicable, bien que le retour de ce modèle d’androïde soit plutôt pertinent dans l’histoire.

L’étrange (et fausse) Carrie Fisher de Rogue One

Alors que le film vient de sortir, il est trop tôt pour savoir comment cette recréation numérique a été réalisée exactement, et quelle part y a pris le deep fake. Mais une chose est sûre : le résultat n’est pas à la hauteur du reste du film, loin de là.

Les fans de la saga recevront-ils la surprise avec le plaisir de retrouver un personnage fondateur, ou avec la déception de voir un effet si raté qu’il pourrait les sortir du film ? Les questions morales liées à l’utilisation des intelligences artificielles à Hollywood vont-elles évoluer avec ce nouvel exemple ? Affaire à suivre.