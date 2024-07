Alien Romulus : et si on connaissait déjà la fin du nouveau film de la saga culte ?

Une théorie tourne en ce moment sur Internet selon laquelle la fin d’Alien : Romulus serait particulièrement prévisible, et c’est loin d’être bête.

Alors que le prochain opus de la saga Alien, réalisé par Fede Alvarez, a dernièrement bénéficié d’une nouvelle bande-annonce mettant toujours plus l’eau à la bouche du public, un potentiel spoiler de la fin du film a commencé à tourner sur les réseaux. Il ne s’agit bien sûr que d’une supposition, mais la réflexion semble évidente. La voici, alors attention au possible spoiler !

Le cheminement est simple : les événements de Romulus sont censés se dérouler après le premier film de la saga réalisé par Ridley Scott, mais avant le deuxième, réalisé par James Cameron. Or, dans cette suite, le personnage de Ripley se réveille 57 ans après être entrée en hypersommeil à la fin du premier volet. A ce moment-là, elle doit expliquer à la compagnie Weyland-Yutani la disparition du vaisseau Nostromo. Ripley raconte alors la manière dont tout son équipage a été décimé par un prédateur extra-terrestre… et la compagnie ne la croit pas. C’est dans ce détail, qui n’en est pas un, que se situe la clef du potentiel spoiler pointé par les internautes.

Ripley perd patience face à ses patrons

Romulus à mi-chemin entre Scott et Cameron

En effet, si la Weyland n’a jamais entendu parler des xénomorphes et rejette totalement le récit de Ripley, c’est que personne n’a jamais eu l’occasion de révéler l’existence des créatures. Ce qui voudrait dire qu’aucun des personnages présentés dans les différentes bandes-annonces de Romulus ne survit à la fin du film…

Si, en toute logique pour un film de la saga et au vu de la violence des images montrées, le public peut s’attendre à ce qu’une grande partie des protagonistes soit dégommée durant le film, il serait plus inattendu qu’absolument tout le monde y laisse sa peau, y compris Rain, interprétée par Cailey Spaeny et largement mise en avant par la promo du film.

Est-ce que les gros flingues vont suffire ?

Cette hypothèse confirmerait la direction très noire que semble avoir prise Fede Alvarez. Cependant, dans le film de Scott, il est déjà évident que la fameuse compagnie traite ses employés comme de la chair à canon et fait preuve de peu d’éthique. Cette idée est encore bien plus creusée dans le film de Cameron, dont le méchant souhaite faire coloniser des humains pour élever des xénomorphes afin de les vendre comme armes de guerre.

Dès lors, peut-on être réellement sûrs que la Weyland n’avait pas entendu parler des aliens ? Il est possible d’imaginer qu’au moins quelques représentants mentent à Ripley lorsqu’ils l’accusent de raconter des salades, et qu’ils connaissaient l’existence des xénomorphes avant son réveil. Dès lors, ces informations auraient pu leur être rapportées par un ou plusieurs personnages de Romulus…

Alors, hécatombe générale à prévoir pour le film d’Alvarez, ou peut-on encore garder espoir pour les futurs héros ? Réponse en salles le 14 août.