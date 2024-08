Alain Delon : mort de la légende du cinéma français, de Melville à Godard (mais pas que)

L’acteur Alain Delon, légende du cinéma européen notamment célèbre pour Le Samouraï, Plein soleil et La Piscine, est mort.

Ce week-end, le monde du cinéma est endeuillé. Après la mort, il y a quelques jours, de l’immense actrice Gena Rowlands, c’est la légende du cinéma européen, Alain Delon, qui nous a quittés. Les trois enfants de l’acteur ont partagé un communiqué commun à l’AFP annonçant son décès la nuit du samedi au dimanche 18 août, à l’âge de 88 ans. D’après le communiqué, l’acteur se serait « éteint sereinement dans sa maison de Douchy ».

Alain Delon dans Le Samouraï

À la fin des années 50, Alain Delon a débuté sa carrière dans Sois belle et tais-toi (1958), réalisé par Marc Allégret et Christine (1958), mis en scène par Pierre Gaspard-Huit. Une de ses premières têtes d’affiche a été dans Faibles Femmes (1959), réalisé par Michel Boisrond. C’est au tournant des années 60 que le comédien est entré dans l’histoire du cinéma.

En 1960, il s’est imposé dans Plein soleil, signé René Clément, comme un acteur à suivre. Il a également tapé dans l’œil du génial cinéaste italien, Luchino Visconti, et a impressionné dans son Rocco et ses frères (1960). Le succès du film (Lion d’argent à Venise) a affirmé sa réputation à l’international jusqu’à la consécration en 1963, où il partagera une Palme d’or avec Burt Lancaster et l’équipe du Guépard.

Alain Delon dans Le Guépard

Michelangelo Antonioni (L’Eclipse), Henri Verneuil (Mélodie en sous-sol, Le Clan des Siciliens), Julien Duvivier (Diaboliquement vôtre), Jacques Deray (La Piscine, Borsalino), Joseph Losey (Mr. Klein), Jean-Luc Godard (Nouvelle vague) et évidemment Jean-Pierre Melville (Le Samouraï, Le Cercle rouge) : Alain Delon a tourné pour quelques-uns des cinéastes les plus importants du cinéma européen des années 60 et 70.

Il aura été aussi un pilier du cinéma commercial français et des films noirs des années 70/80 (Borsalino and Co, 1974, Flic Story, 1975, Le Gang, 1977, Trois Hommes à abattre, 1980, Pour la peau d’un flic, 1981, Le Choc, 1982, Ne réveillez pas un flic qui dort, 1988…). En 1985, il a joué dans Notre histoire, réalisé par Bertrand Blier, dans un rôle pour lequel il a remporté son seul et unique César du meilleur acteur.

Alain Delon dans Astérix aux Jeux olympiques

Figure controversée

Dans les années 2000, Alain Delon a fait carrière à la télévision avant de prendre sa retraite en 2012. En 2019, il a reçu une Palme d’honneur au Festival de Cannes pour récompenser ses plus de cinquante ans de cinéma et de télévision. Sa dernière apparition sur grand écran remonte à 2019, dans Toute ressemblance…, le film réalisé par Michel Denisot.

Notons tout de même que la vie d’Alain Delon a été traversée par son lot de turbulences et de controverses (son amitié avec Jean-Marie Le Pen, l’affaire Markovic, son positionnement contre le mariage pour tous, ses conflits familiaux). Alain Delon était l’un des derniers dinosaures de la seconde moitié du siècle dernier.