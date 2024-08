L’affreux Catwoman est en train d’être réhabilité (apparemment) et Halle Berry est très contente, forcément

L’affreux film Catwoman de 2004 est en train d’être réhabilité (ne demandez pas comment), Halle Berry a donc fait part de sa joie.

Parmi les pires films de super-héros de l’histoire, on peut compter l’horrible Captain America de 1990, Green Lantern avec Ryan Reynolds, Batman & Robin ou plus récemment The Flash d’Andrés Muschietti. Et tout en haut de la liste, on pourrait sans doute mettre le désastreux Catwoman avec Halle Berry.

Réalisé par Pitof (qui a aussi fait Vidocq), ce long-métrage sorti en 2004 a été un véritable flop financier (82 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions) et critique. Il est carrément considéré par beaucoup comme l’un des pires films réalisés, et a même valu à Halle Berry le Razzie Award de la pire actrice. Et apparemment, Catwoman serait actuellement en train de retrouver un certain succès (tout le monde a le droit à une seconde chance), et son actrice principale y a récemment réagi.

À lire aussi Les 10 Pires Films de Super-Héros de tous les temps

Catwoman, le plus grand raté de Halle Berry ?

Halle Berry a ainsi participé à une interview dans le Tonight Show, animé par Jimmy Fallon, et c’est là qu’elle est revenue sur le film Catwoman, qui serait apparemment en train d’être réhabilité par la jeunesse :

« J’ai adoré. Il [Catwoman] a été malmené. Les critiques ont dit que c’était nul. Et ce n’était pas si mauvais que ça. Ce qui me rend heureuse, c’est que les enfants l’ont maintenant trouvé sur Internet et ils l’adorent. C’est donc très valorisant. Parce que maintenant, ils disent que c’est cool. »

À moins qu’Halle Berry parle de ses propres enfants, il nous semblait que le dernier ado à s’être exprimé sur Catwoman version 2004, l’avait fait… en 2004. Cela dit, on lui laissera le bénéfice du doute, car on ne se fait plus tout jeune à Ecran Large et on est peut-être totalement passé à côté d’un trend TikTok disparu aussi vite qu’il a été créé.

Miaou miaou…

En tout cas, cela semble avoir donné des idées à l’actrice. En effet, Jimmy Fallon lui a ensuite demandé si elle pourrait accepter un jour de reprendre le rôle de Catwoman. Elle a alors répondu que c’était possible, mais a surtout mis l’accent sur son envie de faire une suite au film de Pitof :

« Je voudrais que Catwoman sauve le monde comme le font la plupart des super-héros masculins […]. Je ferais en sorte que les enjeux soient beaucoup plus forts et que le scénario soit plus inclusif pour les hommes et les femmes. »

Un désir que l’actrice avait déjà partagé en 2021, notant qu’elle se trouvait plus expérimentée depuis qu’elle avait mis en scène son premier film, Meurtrie, en 2020. Il n’est donc pas impossible qu’Halle Berry revienne dans la peau de la femme-chat, même s’il est compliqué d’imaginer qu’un studio ait le courage d’investir dans le projet après le flop complet du premier volet. Mais comme on le sait bien, à Hollywood, il ne faut jamais dire jamais…