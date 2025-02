À couteaux tirés 3 : première photo pour la nouvelle enquête de Daniel Craig sur Netflix

À couteaux tirés 3 : Wake Up Dead Man, le nouveau volet sur Netflix, nous offre sa première photo avec Daniel Craig et une période de sortie.

Parmi les nombreuses annonces de Netflix pour ses sorties de 2025, on attendait forcément des nouvelles d’À couteaux tirés 3. Après tout, suite au succès surprise du premier whodunit de Rian Johnson, fortement inspiré par les écrits d’Agatha Christie, le N rouge a investi pas moins de 450 millions de dollars pour acquérir la licence, et par extension ses suites.

Mise à part une photo de tournage prise par Rian Johnson lui-même, et qui révélait le nouveau look de l’enquêteur Benoît Blanc (Daniel Craig, cette fois doté d’une soyeuse chevelure), on ne sait pas grand-chose de ce troisième volet de la saga, sous-titré Wake Up Dead Man. Mais ça y est, Netflix a révélé une première photo du film.

À couteaux tirés 3 : la repentance ?

Au cœur d’une église (pourrait-il s’agir de la scène du crime ?), on peut donc apercevoir Benoît Blanc, visiblement interloqué par un personnage hors-champ. À ses côtés, Josh O’Connor, la révélation de Challengers, confirme qu’il aura bien le rôle d’un prêtre, comme le laisse constater son col romain.

La maison du saigneur

À couteaux tirés 3 dépendra beaucoup de son casting cinq étoiles, qui devrait permettre à Rian Johnson de dépeindre une nouvelle fois des personnages toujours plus drôles et haïssables. Cette fois, il faudra compter sur Andrew Scott (Sans jamais nous connaître, Ripley), Cailee Spaeny (Civil War, Alien : Romulus), Glenn Close, Jeremy Renner, Kerry Washington (Scandal, Django Unchained), Josh Brolin et Thomas Haden Church (Spider-Man 3). Une bien belle brochette.

Pour le moment, aucun synopsis n’a été confirmé pour À couteaux tirés 3. Le film est prévu pour sortir à l’automne 2025 sur Netflix.