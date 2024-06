À couteaux tirés 3 : Netflix dévoile une première photo pour le retour de son détective

Netflix a dévoilé la première image de Daniel Craig en Benoit Blanc pour À couteaux tirés : Wake Up Dead Man, et on a évidemment hâte.

Après les succès d’À couteaux tirés et de Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, l’annonce d’À couteaux tirés 3 avec son teaser et son titre mortel a eu l’effet d’une bombe. Comme pas mal de monde, on se demande assez logiquement ce que le réalisateur Rian Johnson nous a réservé pour la suite de la saga whodunnit de Netflix et le retour du détective Benoit Blanc interprété par Daniel Craig.

Le casting d’À couteaux tirés 3 s’était déjà précisé avec quelques noms prometteurs avant que d’autres acteurs prestigieux rejoignent à leur tour la superbe distribution de ce Wake Up Dead Man. Cette fois, par l’intermédiaire de Rian Johnson, Netflix a relayé une première image de Daniel Craig en Benoit Blanc pour sa nouvelle enquête.

Un p’tit Among Us pour démarrer ?

À couteaux tirés 3, meurtres et mystère en noir et blanc ?

Il est toujours aussi bien habillé, mais cette fois les cheveux ont poussé (et il a un chapeau). Même si cette image ne nous apprend pas grand-chose sur Wake Up Dead Man, elle nous plonge déjà dans l’ambiance de la saga (et nous donne peut-être un indice sur la mise en scène avec l’utilisation du noir et blanc). Difficile également de tirer quelque chose du décor en arrière plan, mais si les deux premiers films ont pu nous emmener dans une demeure familiale à l’ancienne puis sur une ile de multimillionnaire, on peut s’attendre à tout pour À couteaux tirés 3.

Comme pour À couteaux tirés 1 et 2, la production a mis les bouchés doubles pour nous concocter un casting génial. On y retrouvera notamment Jeremy Renner, Josh Brolin, Andrew Scott, Cailee Spaeny ou encore Josh O’Connor, qui feront donc tous leur entrée dans la franchise.

Toutefois, le tournage vient à peine de commencer, il faudra donc être patient pour retrouver Benoit Blanc dans cette nouvelle enquête, déjà annoncée comme « sa plus dangereuse ». Concernant la sortie d’À couteaux tirés 3, Netflix a simplement révélé que le film devrait arriver sur la plateforme durant l’année 2025. Vivement.