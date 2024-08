« Je suis à bout de souffle » : Brad Pitt parle de son âge et de l’approche de sa fin de carrière

À un mois de la sortie de Wolfs, Brad Pitt a parlé de son avenir au cinéma et son hypothétique fin de carrière.

Parfois, il arrive que des célébrités soient devenues tellement importantes dans l’imaginaire collectif qu’il semble impossible qu’elles fassent un jour leurs adieux. C’est par exemple le cas de Brad Pitt, qui a commencé sa carrière en 1987 à l’âge de 24 ans, et qui continue encore aujourd’hui de tourner dans de nombreuses productions malgré le passage du temps.

On le retrouvera bientôt dans F1, le film de Formule 1 qui sera une sorte de Top Gun : Maverick 2.0, ainsi que dans le long-métrage d’action Wolfs, où il partage la vedette avec George Clooney. Et justement, dans le cadre de la promotion de Wolfs, la superstar a évoqué son futur ainsi que sa possible fin de carrière.

À lire aussi La bande-annonce folle de Wolfs, le buddy movie avec Brad Pitt et George Clooney

Le regard tourné vers un avenir plus proche qu’on ne le pense ?

Brad Pitt, bientôt la fin ?

Dans une interview avec GQ aux côtés de George Clooney, Brad Pitt a notamment été interrogé sur la phrase « Je suis à bout de souffle », qu’il a prononcé à plusieurs reprises dans de récentes déclarations. Il a d’abord répondu en évoquant les plaisirs et les difficultés de son métier, et également sa jeunesse :

« Je parlais par périodes. Vous savez, il y a eu le fait de quitter la sécurité des Ozarks [une chaîne de montagnes du Missouri où il a grandi]. Tu t’embarques dans cette aventure [être acteur] et tout est une question de découverte, c’est vraiment excitant, intéressant, douloureux et horrible, et tout ça. Et puis, quand on te laisse entrer dans la cour des grands, ça devient un autre jeu de responsabilités et de devoirs. Mais aussi d’opportunités, de plaisir et de travail avec des gens que tu respectes vraiment.«

Un avant…

L’acteur américain a expliqué ensuite qu’à un certain moment de sa carrière, il est normal de se poser des questions concernant son avenir, même s’il a terminé avec un gros motif d’espoir en nommant l’architecte Frank Gehry, désormais âgé de 95 ans :

« Et puis, ce moment-là arrive : que vont être ces dernières années […] ? À 80 ans, le corps devient plus fragile. Et pourtant, je regarde Frank Gehry. C’est tout simplement l’homme le plus adorable que je connaisse. Et il a 95 ans et il continue de faire de l’art et il a une belle famille. Je pense que c’est en quelque sorte la formule pour rester créatif et continuer à aimer sa vie. »

…et un après

Brad Pitt semble donc vouloir poursuivre sa carrière pour un bout de temps. Néanmoins, à bientôt 61 ans, il est évidemment difficile de savoir si l’acteur oscarisé parviendra à rester suffisamment en forme pour toujours exercer son métier, du moins de la manière qu’il l’entend. Comme dit plus haut, en vieillissant, son corps ne lui laissera plus les mêmes libertés, et il faudra peut-être abandonner l’idée de certains rôles plus physiques et musclés (sauf s’il décide de faire des heures sup comme Tom Cruise).

Quoi qu’il en soit, Brad Pitt sera bientôt à l’affiche du film d’action Wolfs, dans lequel lui et George Clooney interprètent deux professionnels devant s’allier pour régler une situation désastreuse. De quoi bien nous rassurer sur l’état de santé du monsieur !