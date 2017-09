Suicide Squad : comment Margot Robbie voit sa relation évoluer avec le Joker

Digne d'une tragédie grecque, Margot Robbie prédit la fin de la relation entre Harley et le Joker.

L’une des rares bonnes surprises de Suicide Squad concernait l’histoire d’amour transit entre Margot ‘Harley Quinn’ Robbie et Jared "Joker" Leto . Et encore, on dit surprise car mais bon, même nous on est fatigué de constamment fusiller le film, tellement qu’on est à cour de munitions et que honnêtement, on souhaite tout le bonheur du monde à sa suite réalisée par Gavin O'Connor. Un second volet dont on espère qu’il sera à la hauteur du potentiel de cette super-équipe de bras cassés. D’où la question sur la frilosité des studios de pouvoir transposer les aventures de véritables super vilains sans leur faire subir une aseptisation à la moulinette bien hollywoodienne comme il faut.

Bref, aujourd’hui, on s’intéresse à l’arc narratif du film concernant la relation amour/haine de Mr J et de sa Harley. Un amour impossible qui finira dans le sang comme le précise Margot Robbie :

« Leur histoire d’amour se finira dans les flammes. Cela doit se passer ainsi. Ce ne serait pas juste sinon ».

Oui, d’un côté, on n’imagine mal le clown du crime se balader au parc d’attraction, promenant sa poussette, à faire sautiller ses chiourmes sur les genoux. Donc oui techniquement, les histoires d’amour finissent mal en général comme disait l’autre.