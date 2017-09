Thor Ragnarok : Matt Damon au casting du film dans le rôle de Loki ?

Thor : Ragnarok devrait accueillir le Bostonien dans un rôle parodique.

Même les plus grands s’y mettent. Alors que Cate Blanchett effectuera ses premiers pas dans le MCU en prêtant ses traits à la terrible Hela, bien décidée à prendre le contrôle d’Asgard, la rumeur voudrait en effet que Matt Damon soit de la partie mais dans un rôle plus secondaire. Une information à prendre avec des pincettes donc mais qui, selon The Weekly Planet Podcast, verrait notre Jason Bourne dans le rôle de… Loki.

WHAAAT ???

Selon le magazine :

« Une scène au début du film se déroule sur Asgard pendant une pièce de théâtre qui narrera les exploits de Thor durant Thor 1 et sur la scène, Loki sera joué par Matt Damon ».

Une introduction décalée mais en cohérence avec le ton du film de Taika Waititi, s’inspirant clairement de celui que James Gunn a insufflé à ses Gardiens de la Galaxie. Le réalisateur le rappelle, les troisièmes aventures du blondinet bodybuildé ne dépendront pas directement des deux premiers opus, ce qui est l'occasion de recontextualiser le cadre en offrant un prologue bien barré.

Info ou intox ? Réponse le 25 octobre prochain.