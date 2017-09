Darren Aronofsky veut réaliser un Superman à l'avenir

Un Superman névrosé, schizophrène, aux portes de la folie ? C'est ce qui pourrait arriver si on laisse les rênes de l'homme d'acier à Darren Aronofsky.

Alors que le genre superhéros était traité avec mépris il y a encore une vingtaine d’années, il semblerait qu’aujourd’hui tous les grands veulent se mettre derrière la caméra pour apposer leur interprétation flimique sur ces demi-dieux idoles des jeunes. Après Sam Raimi, Christopher Nolan, Matthew Vaughn, Zack Snyder, il va falloir bientôt compter avec ce névrosé de Darren Aronofsky, encore au cœur de la tempête médiatique de mother!. Le monsieur confiait récemment les idées qu’il avait développées pour son chevalier noir, en proposant une relecture intelligente et audacieuse du mythe.

Excepté que la cape noire n’est pas la seule qui trottait dans la tête du bouillant cinéaste. Superman est aussi l’objet d’un fantasme d’Aronofsky comme il le confie au micro de Cinemablend :

« Je voudrais faire quelque chose d’unique. Je pense qu’avec ce genre de films, il faut faire très attention, parce que vous vous adressez à une très large communauté. Le public qui va voir ce genre de film s’attend à quelque chose de particulier. Après je pense que beaucoup de superhéros ont été interprétés à l’écran, avec des visions différentes à chaque fois. Concernant Superman, le personnage est déjà victime d’une réinterprétation par Zack Snyder. Le projet ne sera pas avant un moment mais on verra à ce moment-là ce qui se présente à moi ».

Voir Aronofsky s’attaquer à l’une des figures les plus représentatives de la toute-puissante nation a de quoi intriguer. Lui qui adore dessiner des personnages en proies à des questionnements et tourments intérieurs aura surement quelque chose d’intéressant à nous vendre, ce qui le rapprocherait plus d’un Snyder pour la dimension biblique que d’un Richard Donner ou même d’un Matthew Vaughn, qui souhaiterait en faire un film léger, plus respectueux des origines du personnage.