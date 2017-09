Blade Runner 2049 : Rutger Hauer n'est pas vraiment enchanté par la suite de Denis Villeneuve

Alors que tout le monde semble emballé par la suite des aventures de Rick Deckard, son ancien acolyte Rutger Hauer est loin d'être du même avis...

Avec son regard bleu acier et sa gueule de dur à cuire décolorée, à mi-chemin entre Klaus Kinski et Paul Newman, Rutger Hauer fait partie des acteurs majeurs du cinéma de genre des années 80. Propulsé au rang de star par son rôle de réplicant philosophe dans le chef d’œuvre de Ridley Scott Blade Runner , il voue un tel amour à ce film qu’une suite lui est difficilement acceptable.

Avec Daryl Hannah

Le film de Denis Villeneuve se situant 30 ans après les évènements du premier opus, on devrait revoir des figures connues : Harrison Ford partageant la vedette avec Ryan Gosling ainsi que Edward James Olmos dans le rôle de Gaff. S’il y en a bien un qui ne fera pas partie de l’aventure, à notre grand regret mais aussi logiquement lié à une cohérence narrative, c’est bien l’acteur néerlandais. On ne sait si c’est l’amertume de voir ses anciens petits copains repartir pour une ballade ou simplement un ras-le-bol de voir une œuvre culte récupérée par notre société bien marquetée mais il est loin d’être enthousiasmé par Blade Runner 2049 :

« Cela me surprend qu’ils revisitent tout ça. Pas d’importance si cela se passe dix ou vingt ans après… Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. » confie l'acteur au micro de Digital Spy.

« J’irai voir le film par curiosité. Je pense que je connais déjà l’histoire et je serais vraiment surpris qu’ils arrivent à me surprendre… Mais bon on peut toujours espérer une bonne surprise ! »

A l’image d’Alien, Ridley Scott, qui reste attaché au film en tant que producteur, souhaitait développer Blade Runner en franchise il y a plus de trente ans. Vœu désormais exaucé donc.

Sortie de Blade Runner 2049 le 4 octobre 2017.