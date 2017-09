Bryan Cranston pourrait rejoindre le casting de l'adaptation d'Uncharted

Malgré les échecs, malgré les erreurs, les adaptations de jeux vidéo au cinéma ne baissent manifestement pas les bras. Et Uncharted veut se donner toutes les chances de nous convaincre qu'il mérite d'exister.

Adapter un jeu vidéo au cinéma, c'est toujours très compliqué et de nombreux titres emblématiques s'y sont cassés les dents. Pour un bon Silent Hill ou un Mortal Kombat ultra fun, combien de Assassin's Creed ? Le changement de support, le rapport différent entre joueur et spectateur, le cynisme de la démarche, l'incompréhension des producteurs vis-à-vis du matériau d'origine, les handicaps sont nombreux et le public dédié, impitoyable.

Pourtant, Hollywood ne lâche pas l'affaire et s'entête à vouloir nous offrir de nouvelles adaptations, pour le meilleur et pour le pire. Le nouveau Tomb Raider sortira sur nos écrans le 14 mars prochain et, bien qu'il s'annonce plutôt fidèle au jeu qu'il adapte, on ne peut pas dire que la première bande-annonce dévoilée la semaine dernière ait fait l'unanimité chez les fans. Mais le projet qu'on garde en ligne de mire, c'est bien entendu Uncharted.

L'adaptation de la saga de Naughty Dog est en chantier depuis de nombreuses années et a failli ne pas voir le jour à de maintes reprises. Pourtant, elle avance et semble sur le point de naitre depuis que Shawn Levy a repris le projet en main. Ce qui peut froisser lorsque l'on parle de ce sujet, c'est le choix du studio de nous offrir une Origin Story en lieu et place d'une vraie adaptation. En effet, nous y découvrirons un Nathan Drake jeune, incarné par Tom Holland, inspiré de L'illusion de Drake, et qui nous expliquera comment le vagabond est devenu l'aventurier poissard que nous aimons tant.

Le film est prévu pour 2018, sans plus de précisions pour l'instant, et cela fait un petit moment qu'il ne nous a plus offert d'update conséquente. The Hashtag Show vient donc de nous apprendre que le grand Bryan Cranston retenait actuellement l'attention du studio Sony pour un rôle conséquent dans le film. Son identité n'a pas encore été dévoilée, le deal n'étant pas encore fait, mais naturellement, on se dit qu'il ferait un parfait Sully, le mentor de Drake qui l'a recueilli pour ses talents de voleurs avant de devenir son allié le plus proche comme son père de substitution. Un rôle qui était auparavant rattaché à Chris Pratt et à Jake Gyllenhaal. Mais ce pourrait tout aussi bien ne pas être le cas puisque Cranston pourrait également interpréter le grand antagoniste du film, pour l'instant inconnu.

Il va donc falloir s'armer de patience pour découvrir le fin mot de l'histoire mais, en ce qui nous concerne, le bon sens voudrait qu'il devienne Sully. Et d'un coup, cette adaptation gagnerait de précieux points à nos yeux, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment.