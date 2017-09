La suite de Ça a enfin une date de sortie

Ca n'est donc plus un simple film d'horreur, c'est un phénomène. Avec un tel score au box-office, il devrait changer pas mal de choses dans le monde de l'horreur. Et se mettre une grosse pression pour sa seconde partie.

Très sincèrement, on a encore un peu de mal à y croire, au succès fulgurant de Ca outre-atlantique. 478 millions de dollars de recettes globales en trois semaines, pour un film classé R et qui est loin d'avoir terminé sa carrière en salles, c'est très impressionnant. Cela en fait même le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. C'est dire.

Pourtant ce chiffre déjà conséquent ne sera probablement rien comparé aux résultats dans leur globalité quand nous aurons le film complet. Parce que oui, il ne faut pas oublier que Ca n'est que la moitié de l'histoire adaptée du roman culte de Stephen King. La seconde partie, ce sont évidemment les retrouvailles du club des Losers, 30 plus tard, une fois adultes, et qui doivent retourner à Derry pour éliminer définitivement la menace que représente Pennywise.

C'est toujours Andres Muschietti qui sera à la barre du film et si pour le moment, nous ne savons pas qui va incarner les différents héros, le site Heat Vision vient cependant de nous offrir un beau cadeau en nous annonçant la date à laquelle sortira cette dernière partie. Ce sera donc le 6 septembre 2019 que Pennywise fera face à son destin, aux Etats-Unis en tout cas, dans le parc normal de salles mais aussi en IMax, ce qui risque de nous donner de grosses frayeurs telles que nous n'en n'avons jamais connues.

Une date qui n'est pas anodine puisqu'elle correspond au même moment où Ca est sorti cette années et comme ça lui a plutôt porté chance, on espère que ce sera encore le cas, même si, en deux ans, le paysage horrifique aura certainement beaucoup changé.