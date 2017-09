The Irishman : les premières photos du tournage avec De Niro, Pesci et Scorsese dévoilées

The Irishman racontera le conflit entre le syndicaliste Frank Sheeran (De Niro) et le baron de la pègre Jimmy Hoffa (Al Pacino).

En achevant le sublime Silence après 26 ans d’attente, Martin Scorsese Martin Scorsese réalisait enfin un des projets qui lui tenait le plus à cœur. Pendant cette fin d’année, le cinéaste new-yorkais continue à accomplir ses rêves. Annoncé dès 2008, son nouveau film de mafieux The Irishman est enfin sur les rails.

22 ans après Casino, Martin Scorsese retrouve ainsi son acteur fétiche Robert De Niro et son fidèle acolyte Joe Pesci dans le casting cinq étoiles du film. En effet, deux autres mastodontes du cinéma font également partie du projet : Harvey Keitel et pour une première collaboration, Al Pacino ! Sans parler des présences attendues de Bobby Cannavale, Jack Huston ou Stephen Graham.

Robert De Niro et Joe Pesci dans Casino

Si le film ne sortira pas avant 2019, uniquement sur Netflix puisque la plateforme produit The Irishman pour 100 millions de dollars, le tournage a bel et bien commencé à New-York. Des premières photos de Joe Pesci et Robert De Niro, dans la peau de Russell Bufalino et Frank "The Irishman" Sheeran, ont été dévoilées sur les réseaux sociaux.

D'une nostalgie débordante et reflétant une époque cinématographique qu'on pensait révolue ou ancrée dans le passé, ces premières images images sont un pur bonheur.

De Niro, Pesci & Scorsese have 'Goodfellas' reunion on set of 'The Irishman' https://t.co/FAuxZu0FJD



h/t @stevensantos pic.twitter.com/CKhkATA8jR — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) 22 septembre 2017

Racontant la vie du syndicaliste américain Frank Sheeran et son conflit mortel avec le baron de la pègre Jimmy Hoffa, The Irishman s'annonce d'ores et déjà comme une grande épopée digne d'Il était une fois en Amérique. Usant des technologies les plus modernes pour rajeunir ou vieillir ses personnages, le long-métrage sera "une véritable tragédie grecque" selon Martin Scorsese. Quel pied !