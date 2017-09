Kirsten Dunst raconte comment elle était stone sur le tournage de Woodshock

C'est un joli bad trip que nous a offert l'actrice sur le plateau de Woodshock.

Hollywood et la drogue, c’est une longue histoire d’amour. Si l’industrie la plus puissante au monde sait comment tromper l’œil du spectateur même le plus averti quand un comédien consomme des substances illicites, une mésaventure pas comme les autres est arrivée dernièrement à Kirsten Dunst.

La belle aurait ‘accidentellement’ fumé des cigarettes qui font rire comme elle a témoigné sur le plateau du Jimmy Kimmel Live :

« Nous étions à faire cette scène où dans le film, je fume légèrement, et entre les prises qui s’enchainent, je n’avais pas le temps de manger. Après les multiples prises, je suis retournée dans ma chambre et je commençais à perdre peu à peu l’esprit. Je vais voir la réalisatrice et je lui dit : "Il y a quelque chose qui ne va pas. Faut que j’aille à l’hôpital. Genre il y a vraiment quelque chose qui ne va pas."

Je commence à trembler, je commence à flipper grave ! Un des producteurs vient me voir et me demande si ça va, je lui réponds : "je me sens vraiment mal, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi". Il se retourne, il regarde ce que j’ai fumé pour s’assurer que tout va bien. Il revient. Il était genre '"Et bien tu as fumé tout un blunt en réalité !" »

Conséquence ? L’actrice a dû rentrer chez elle, se reposer et se gaver de beurre de cacahuète pour s’en remettre. Son dernier film Woodshock, des soeurs Kate et Laura Mulleavy nous conte la descente aux enfers d’une femme qui, après une perte douloureuse, s’enfonce peu à peu dans les paradis artificiels. Sacré Mary Jane…