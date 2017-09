Han Solo : les mystérieux nouveaux clichés montrent un paysage apocalyptique bien étrange

C'est avec de biens étranges clichés que Ron Howard nous tease son Han Solo Movie.

Ron Howard est techniquement réalisateur mais il pourrait se reconvertir dans une carrière de community manager tant le rouquin est depuis le début du tournage du A Star Wars Story : Han Solo, aussi bien actif derrière la caméra que sur devant son smartphone. Histoire de nous rassurer que tout se passe bien après les débuts chaotiques du projet ? On s’en souvient, après le limogeage en bonne et due forme de Phil Lord & Chris Miller qui souhaitaient orienter le film vers une comédie SF, que des rumeurs concernant le manque d’investissement de l’acteur principal Alden Ehrenreich, tout semble est rentré dans l’ordre depuis l’arrivée du réalisateur du Da Vinci Code . Ce dernier partageant allègrement des photos du tournage, se gardant pour autant de divulguer ne serait-ce que l’ombre d’une bribe d’un morceau de scénario.

Aujourd’hui, c’est encore avec deux mystérieux clichés que le monsieur nous dévoile son film. Deux nouvelles photos froides aux décors apocalyptiques. Déshumanisé, vestiges d’un ancien monde, le ton du long semble donc loin de la comédie que nous préparait les réalisateurs de La Grande Aventure Lego

Légendée de la mention « Shooting a scene about desperate and dangerous time » soit « Tourner une scène illustrant une époque désespérée et dangereuse » en VF. Une accroche aussi énigmatique qui évidemment laisse libre court à moult interprétations : ruines d’un monde décimé par l’Empire ? Planète abandonnée ?

Toutes les hypothèses sont les bienvenues…

Avec aussi Woody Harrelson, Donald Glover et Emilia Clarke.

Shooting a scene about desperate and dangerous times. Une publication partagée par RealRonHoward (@realronhoward) le 22 Sept. 2017 à 13h10 PDT