Le film sur Gambit serait finalement le Ocean's Eleven des super-héros

A l'heure où les films de super-héros sont produits par paquets de douze, on peut s'étonner que celui sur Gambit est tant de mal à voir le jour. Mais l'équipe tient bon et ne désespère pas d'y arriver un jour.

Avec tout ce qui se passe en ce moment du côté des super-héros, on ne comprend pas pourquoi le film Gambit n'est pas encore dans nos salles. Annoncé en 2014, il s'est immédiatement trouvé un acteur pour l'interpréter et le produire, Channing Tatum et tout semblait bien parti. Rupert Wyatt devait le mettre en scène mais il s'est retiré du projet pour un conflit d'agendas. Doug Liman est arrivé à la rescousse avant de repartir aussi sec, suite à une mésentente avec la Fox concernant le scénario qui ne lui plaisait pas. Entre-temps, Logan et Deadpool sont sortis en salles et il se dit que leur succès a considérablement changé le ton du projet. Aux dernières nouvelles, c'était Frank Darabont qui était en charge d'un nouveau script avec l'espoir de le mettre en scène au final.

Bref, tout ça pour dire que Gambit pédale dans la semoule et qu'on n'est pas prêts de le voir arriver. Ou alors si ? Le site Splashreport vient en effet de révéler qu'il avaient pu obtenir l'une des dernières versions du script en date et ne s'est pas privé pour en révéler les détails de l'histoire. Ainsi nous suivrions donc Rémy Lebeau, Gambit, en plein procès à la Nouvelle-Orléans. Flashback de 25 ans en arrière, lorsque le grand voleur Luke Lebeau tombe sur un Gambit âgé de 8 ans en plein cambriolage. Impressionné par ses capacités, il le prend sous son aile et le petit Gambit devient la star de la guilde des voleurs. Il rencontre ensuite Bella Donna Boudreaux, qui fuit la police et il en tombe instantanément amoureux. Mais leur amour est interdit puisque les Boudreaux et les Lebeau sont des familles rivales. Rémy décide alors de les réunir à travers un énorme casse qui, malheureusement tourne mal, Maryanne Boudreaux tuant Luke Lebeau.

10 ans plus tard, Rémy est à Paris pour voler un objet au Louvre, employé par Nathaniel Essex, Mr. Sinister, qui lui demande ensuite de récupérer un item volé par le clan Lebeau contre la somme de 40 millions de dollars. Le vol aura lieu durant le bal des voleurs, lorsque tous les clans sont réunis, utilisant Mardi Gras comme couverture. Un casse impossible et un défi que Gambit relève, et pour cela, il doit monter une équipe de super voleurs.

Donc voilà, nous sommes très loin de ce à quoi on pouvait s'attendre et le film promet d'être au final une version super-héroïque d'Ocean's Eleven, ce qui n'est pas pour nous déplaire, surtout si c'est bien fait. Cela dit, Gambit ne serait pas hors de la continuité des X-Men puisque plusieurs éléments de son histoire feraient référence à Days of Future Past ou encore Apocalypse, dans lequel apparaissait déjà la Corporation Essex. Mais, tant qu'il n'y a aucune nouvelle annonce officielle quant au statut exact du film, on ne peut que rêver pour le moment à ce que Gambit pourrait être. Mais on espère que la situation va finir par se décanter un jour ou l'autre.