L'Empereur Palpatine ne veut pas qu'on le remplace dans les nouveaux Star Wars

La galaxie Star Wars, c'est des tonnes et des tonnes de personnages que nous aimons ou que nous ne faisons que croiser sans vraiment les connaitre, au détour d'un plan ou dans une convention. Mais il y en a un que personne n'oubliera jamais.

S'il est évident qu'au final, le vrai héros des Star Wars de George Lucas c'est Anakin/Dark Vador et non sa progéniture, il n'a pas pu accomplir son destin tout seul. En effet, rien de tout cela ne se serait passé sans les manipulation en coulisse de Palpatine qui a progressivement gravi les échelons du pouvoir avant de se proclamer Empereur et de mettre la Galaxie entière à ses pieds, aidé du héros maudit. Envoyé ad patres par Vador lui-même à la fin du Retour du Jedi, Palpatine n'a toujours été interprété que par un seul comédien, Ian McDiarmid qui, du haut de ses 73 ans, tient à ce qu'il en demeure l'unique visage.

Sur le tournage de La Revanche des Siths

En effet, dans une récente interview accordée à BBC News, l'acteur a ainsi déclaré qu'il refusait que quelqu'un d'autre que lui n'endosse la toge du leader de l'Empire dans les futures productions Star Wars même si, pour le moment, aucun élément permettant de théoriser son possible retour n'a été avancé :

"Je suppose qu'il y a une chance [qu'il revienne] mais si c'était vraiment le cas vous le sauriez avant moi. Pour le moment, en ce qui concerne les nouveaux films, je suis bel et bien mort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a ce qu'ils appellent leurs série "Anthologie" dont le plus récent film est Rogue One, qui se situe au moment où j'étais au pouvoir. On a parlé de moi à quelques occasions, Dark Vador y apparait, mais on ne me voit pas. Peut-être qu'ils me gardent la surprise pour plus tard mais je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr c'est que, bien entendu, je ne veux pas que quelqu'un d'autre joue ce rôle à ma place."

Un dévouement au personnage qui traverse les âges pour une figure incontournable de cet univers en effet. Et cela soulève évidemment plusieurs questions. S'il est confirmé que Palpatine ne sera pas présent dans le film Han Solo, une rumeur non-officielle évoquait un temps qu'il puisse faire sa grande réapparition dans Le Dernier Jedi, mais pas forcément de la manière qu'on pense. Après, la rumeur a été démentie mais comme Palpatine a ressuscité dans les comics l'an passé, on se dit que tout est possible. Et ce serait plutôt sympa même si on aimerait bien qu'un moment ou un autre Star Wars s'affranchisse de son glorieux passé pour voler vers de nouveaux horizons.