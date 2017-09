10 ans après The Mist, Thomas Jane retourne chez Stephen King dans la bande-annonce de 1922

Si vous en doutiez encore, voilà qui devrait vous convaincre que Stephen King est définitivement de retour et est redevenu un genre à lui tout seul. Et à notre avis, c'est loin d'être terminé.

On peut bien sûr dire que c'est l'effet Ca, mais ce serait beaucoup trop simple, en plus d'être un peu faux puisque tous les projets relatifs à Stephen King qui sortent en ce moment ont été produit pendant la fabrication du film d'Andres Muschietti, à une époque où son succès historique n'était qu'espéré et absolument pas garanti. N'empêche, ça tombe plutôt bien cette histoire.

Et Netflix n'est pas le dernier pour investir dans le King. En effet, outre Gerald's Game qui sera disponible dans très peu de temps, le 29 septembre, le network reste dans l'univers du romancier en produisant une autre adaptation d'une de ses nouvelles, 1922, réalisée par Zak Hilditch, à qui l'on doit le très sympa These Final Hours. Point de clown maléfique ou d'entité cachée dans la brume ici, mais un bon gros thriller à la limite du fantastique dans lequel Thomas Jane incarne un fermier du Nebraska, vivant avec sa femme et son fils au milieu des champs de maïs. Après avoir tué sa femme, il est envahi par les rats et commence à se demander si la défunte ne serait pas revenue le hanter.

Disponible le 20 octobre, 1922 vient de dévoiler sa première-bande annonce et, si l'on excepte l'accent un peu trop apputé de Thomas Jane, tout ça nous a l'air très bien. Cela promet un thriller bien tendu, très noir, parcouru de superbes images. Et comme en plus, il y a Molly Parker dedans, on ne va pas s'en plaindre. Oui, 2017 est définitivement l'année du King.