James Bond 25 : Denis Villeneuve va-t-il prendre les commandes grâce à Daniel Craig ?

L'interprète de l'agent secret le plus connu de la planète aurait fait son choix et pourrait bien influencer la production.

Déjà deux ans que le dernier épisode de la saga James Bond, Spectre, est sorti sur nos écrans. Depuis, la franchise pédale dans la semoule et n’arrive pas à lancer son nouvel opus. Entre le départ de Craig et finalement son retour, les problèmes judiciaires et l’incapacité à choisir son réalisateur, James Bond 25 avance d’un pas et recule de deux.

Cependant, il y a quelques semaines, trois noms de réalisateurs étaient cités en tête de liste pour succéder à Sam Mendes : Yann Demange, David Mackenzie et Denis Villeneuve. Et selon le Daily Mail, et leur journaliste Baz Bamigboye, Daniel Craig aurait une préférence prononcée pour le cinéaste québecois.

Sam Mendes a quitté le bateau, James Bond cherche encore son nouveau capitaine

Certes, l’information est à prendre avec précaution, mais si elle s’avère vraie, elle pourrait bien enfin lancer la machine James Bond. Avec quatre films au compteur, Daniel Craig a une très grande influence sur la production de la franchise et son choix pourrait accélérer le processus.

Reste à savoir comment se débrouillerait Denis Villeneuve dans son planning bien chargé. En effet, il doit normalement partir sur son adaptation de Dune dès la sortie de son Blade Runner 2049 le 4 octobre prochain. L’infatigable canadien (cinq films en cinq ans) mettra-t-il de côté son Dune pour se lancer dans l’aventure bondienne ? Rien n'est moins sûr. Affaire à suivre…

