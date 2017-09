Barry Seal : un des producteurs accuse Tom Cruise d'être responsable de la mort de deux pilotes sur le tournage

Tom Cruise est connu pour prendre d’immenses risques en tournage. Mais aujourd’hui, il est accusé d’en avoir fait courir à son équipe.

Alors que vient tout juste de sortir Barry Seal : American Traffic, tout le monde ne se souvient pas que la fabrication du long-métrage a été émaillée d’un drame terrible. En effet, le 11 septembre 2015, le tournage a été interrompu par un crash aérien, lequel a causé la mort de deux hommes, Alan Purwin et Carlos Berl, blessant très gravement Jimmy Lee Garland.

"On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même !"

On ignorait jusqu’à présent quelles étaient les conditions de cette tragédie, et alors que tous les acteurs du drame s’assignent mutuellement en justice, afin de pouvoir désigner des coupables, une plainte attire particulièrement l’attention, puisqu’elle concerne directement Tom Cruise.

En effet, le journal The Blast a pu mettre la main sur une plainte, et surtout les déclarations associées au dossier, notamment celle d’un des producteurs exécutifs de Barry Seal : American Traffic, qui accuse directement Cruise et Liman d’avoir provoqué l’accident par leur irresponsabilité.

« Le réalisateur Doug Liman et Tom Cruise ajoutent des scènes entières durant le vol. J’ai dû faire intervenir Uni Safety pour parvenir à les maîtriser. Les dernières 48 heures sont devenues le merdier le plus dingue que j’ai jamais eu à gérer. »

"Oups"