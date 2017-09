Mother ! : la réaction du réalisateur Darren Aronofsky de voir son film classé parmi les pires films de l'histoire

Mother ! : chef d'oeuvre incompris ou nanar prétentieux ?

L’audace artistique ne paye pas. Surtout pour Darren Aronofsky dont son dernier mother! est loin de faire l’unanimité. Œuvre philosophico-expérimentalo-absurde dont un second visionnage est plus que nécessaire pour en saisir toute la dimension, le film vient de rentrer dans le cercle très fermé des films notés F sur CinemaScore. Contrairement à Rotten Tomatoes qui calcule une moyenne des critiques presses, CinemaScore recense directement depuis le public. Alors que la plupart des œuvres se situent entre A et B, seulement douze ont réussi le douloureux exploit d’afficher la pire moyenne.

La dernière cuvée d’Aronofsky rejoint donc The Box, Killing Them Softly (alors qu’il culmine à 74% sur Rotten Tomatoes), Silent House avec Elizabeth Olsen, Bug de Cronenberg, Solaris de Soderbergh, Dr T et les femmes avec Richard Gere, The Disaster Movie, The Wicker Man avec Nicolas Cage, Darkness avec Anna Paquin, The Devil Inside avec Christian Slater, Alone in the Dark d’après le jeu vidéo et Wolf Creek.

Darren Aronofsky commente son arrivée dans la cour des grands :

« Ce qui est intéressant à propos de ça, c’est que c’est logique de sortir de la salle et de mettre un F. C’est un coup de poing, un coup violent. Et nous étions excités par ça. On voulait faire un film de punk qui vous prend pas les tripes. Et la raison pour laquelle je l’ai fait était parce que j’étais très dépressif, angoissé et il fallait que je trouve un moyen de l’exprimer. Faire un film est tellement difficile. Les gens vous disent constamment non. Et se réveiller chaque matin, se lever de son lit et se prendre des non toute la journée, il faut vraiment croire en votre truc. J’ai prévenu mes acteurs à propos de ça, ce n’est pas un concours de popularité. On est tous sur le même bateau. »

Sais pas vous, mais nous on le sent venir gros comme une maison, que malgré le lynchage, justifié ou non c’est selon, des critiques et de la presse, le film acquerra un statut d’œuvre culte incomprise en son temps dans quelques années. Comme Kubrick avec 2001, comme Orson Welles avec Citizen Kane ou Fight Club de Fincher, avec le statut qu’on leur reconnait aujourd’hui.