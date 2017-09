Ça : un acteur dévoile la fin alternative tournée par Andres Muschietti

Ça cartonne et Ça dévoile peu à peu ses secrets. Aujourd’hui on découvre qu’il existe une version alternative de la fin du film.

Bien évidemment, si vous ne l’avez pas encore vu et désirez vous préservez, fuyez pour éviter les SPOILERS, puisque nous allons comparer ci-dessous les deux options envisagées par la production.

ATTENTION SPOILERS

"Tu veux un spoiler ?"

Bien, si vous êtes encore ici et espérez ne pas vous faire spoiler, nous vous confirmons que vous souffrez d’une tumeur au cerveau passablement avancé. Laissez ce site en paix, ahcetez-vous un billet pour le Costa Rica, demandez une petite Tequila et profitez, vous n’en n’avez plus pour très longtemps.

Ainsi que l’a révélé Jaeden Lieberher à Variety, le réalisateur Andres Muschietti a mis en boîte deux version différentes de la grande scène d’affrontement du film. La première envisagée était très différente, puisqu’elle n’incluait pas les mêmes personnages…

« Il y avait cette scène dans laquelle j’escaladais la tour à la fin. Quand je cours après Georgie, je le suis et je grimpe tout en haut, pour me retrouver face à face avec Grippe-Sous et je lui disais que je n’avais pas peur de lui, qu’aucun des losers n’avait peur de lui, et c’est comme ça que nous allions le vaincre.

Bill Skarsgard en Grippe-Sous

Finalement ils ont conservé ces répliques et les ont placées juste après le grand combat collectif. J’ai donc eu toute une séquence où Bill Skarsgard m’attrapait et me soulevait au-dessus du vide, je devais porter un harnais. C’était plus dur à tourner comme scène. »

On suppose que quand il parle de la « tour », le jeune acteur évoque l’amoncellement phénoménal de corps, vêtements et effets personnels des victimes de Ça, qui forment une gigantesque structure dans l’antre de la créature. Voilà qui eut été bien différent de l’affrontement que nous avons découvert sur grand écran, où ce sont tous les héros qui affrontent leur démoniaque adversaire, dans une scène relativement fidèle à l’esprit du livre de Stephen King, même si elle évacue le rituel de Chüd (une confrontation mentale particulièrement retorse).

"Sourire à pleines dents"