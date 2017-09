Le Crime de l'Orient Express se dévoile dans une très jolie bande-annonce sous tension

11 suspects, un train, un coupable, un détective entêté, le Crime de l'Orient-Express 2.0 promet une enquête palpitante.

Enfin un remake qui en vaut la peine. Véritable classique de la littérature d’Agatha Christie, maintes fois adapté sur petit écran, Le Crime de l'Orient-Express aura la lourde tâche de supplanter le chef d’œuvre de Sidney Lumet avec Albert Finney dans le rôle du célèbre détective moustachu belge.

Un Hercule Poirot qui se glissera cette fois-ci sous les traits du Shakesperien Kenneth Branagh et qui jouira d’un casting haut-de-gamme : Penelope Cruz , Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer et Daisy Ridley. Un gangster, une princesse, une domestique, une secrétaire, ils n’ont rien en commun et pourtant ils sont tous liés dans ce huis-clos sur rail. Un film qui tanguerait vers l’horreur comme l’avait annoncé celui qui tient la double casquette de tête d’affiche et de réalisateur Kenneth Branagh.

La nouvelle bande-annonce nous fait passer en revue tous les personnages majeurs de cette enquête kafkaïenne prévue pour le 13 décembre prochain.