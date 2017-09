Anna and the Apocalypse : la bande-annonce trash ou quand the Walking Dead rencontre LalaLand

Ça danse, ça chante et ça tranche dans Anna and the Apocalypse

En tant que fans de zombies et de High School Musical, nous ne pouvions décidément pas passer à côté de Anna and the Apocalypse. Enième film de mort-vivant aussi crétin qu’un airbag, le réalisateur a eu la délicieuse idée de glisser de la comédie musicale dans ce futur chef d'oeuvre. Mais attention, ne vous attendez pas à un remake du Thriller de Michael Jackson, on verserait plus dans le feel-good movie de la bande à Zac Efron que dans de l’horreur pure. A l’image de ce pitch aussi simpliste que prétexte à une avalanche d’hémoglobine et d’humour graveleux : une apocalypse de zombies envahit la tranquille petite ville de Little Haven forçant Anna et ses amis à se battre et danser pour survivre au milieu de cette jungle rouge.

Mis en scène par John McPhail, écossais spécialiste des films de genre, le film n’a pour le moment aucune date de sortie mais dont on espère au moins une sortie en VOD chez nous.