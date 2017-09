Le réalisateur de Get Out Jordan Peele développe une série sur des chasseurs de nazis dans les années 70 aux US

The Hunt ou quand le disco rencontre les SS.

Après le carton aussi bien public (250 millions de recettes pour 5 de budget) que critique, Jordan Peele est le nouveau roi du cinéma indépendant. Alors que le monsieur a intelligement refusé de prendre les commandes de l'adaptation de Akira, qui pourrait tomber entre les mains de Taika Waititi (Thor : Ragnarok), le cinéaste a désormais la liberté de choisir les projets qui le bottent.

Sur le plateau de Get Out

Un luxe révélateur de la confiance des studios envers le bonhomme. Sauf que c'est vers le petit écran qu'il a choisi de s'orienter avec la création d'une série au pitch assez WTF et risqué mais qui pourrait bien être la surprise des prochains mois.

Sobrement intitulé The Hunt (La Chasse) le show s’inspirerait d’évènements réels et suivra : "une bande de chasseurs de nazis dans les années 70 aux Etats-Unis, en quête de revanche et de justice, traquant et tuant sans relâche des centaines de Nazis qui, avec l’aide du gouvernement, sont passés entre les mailles de la justice et bien intégrés dans la société américaine."

Un pitch assez sexy dont on espère avoir bientôt des nouvelles. En plus de ce projets de tueurs de bons aryens (vous l’avez ?) le cinéaste est en plein développement de sa série « Lovecraft Country » pour la subversive HBO où l’on suivra le jeune Atticus Black dans son périple dans les années 50 outre-Atlantique pour un récit mêlé de racisme et de fantastique, inspiré du roman éponyme.

Bref, Jordan Peele ne choisit pas la facilité et on est impatient d’en savoir plus !